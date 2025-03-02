Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy tartışmasına çarpıcı yorum! "Kazanan Putin oldu"
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmanın yankıları sürerken Beyaz Saray'da yaşananlara ilişkin Finlandiya'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, iki liderin tartışmasını 'başarısız diplomasi' şeklinde nitelendirerek 'Bence günün sonunda, bu tartışmanın tek bir kazananı vardı, o da (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin.' dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da yaşanan tartışmanın tek kazananının Rusya olduğunu söyledi.
Stubb, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu uluslararası zirve kapsamında BBC'ye açıklamalarda bulundu.
"BAŞARISIZ BİR DİPLOMASİ"
Trump ile Zelenskiy arasında kameraların önünde yaşanan tartışmaya değinen Stubb, "Alışılmadık bir diplomasiydi, hatta şunu söylemeliyim ki başarısız bir diplomasiydi. Bence günün sonunda, bu tartışmanın tek bir kazananı vardı, o da (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin." diye konuştu.
Son 3 gündür Zelenskiy-Trump tartışmasının yaşandığı gün kalınan yerden devam etmeyi ele aldıklarını anlatan Stubb, "Bugün Londra'da yapacağımız toplantının, masaya geri dönüşümüz için atacağımız ilk adımlar olacağına inanıyorum." dedi.
Stubb, siyasi yaşamı boyunca kapalı kapılar ardında tartışmalara şahit olduğunu belirtirken, "Buradaki fark, her şeyin kamuoyunun önünde yaşanmış olması. Bu yaranın üzerine bir bant yapıştırmalı ve devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Transatlantik ittifakın şekil değiştirdiğini belirten Stubb, Trump yönetiminin ABD'yi önceleyen ve ikili-üçlü anlaşmalar yapmayı planlayan bir yönetim olduğuna işaret etti.
Bunun NATO'dan çıkmak anlamına gelmeyeceğini kaydeden Stubb, bunun yaşanacağına inanmadığını da vurguladı.
Stubb, ortak bir plan yapmak için Londra'da bir araya geldiklerini söyleyerek, "Şu anda şahit olduğumuz şey diplomatik kakofonidir. Ukrayna'daki savaşla ilgilenen grupların sayısı gün geçtikçe artıyor. Birinin buna el atması ve bir liderlik göstermesi gerekiyor." diye konuştu.
UKRAYNA'DA BARIŞ PLANI HARİKA FİKİR
Avrupa'nın bu süreçte kontrolü eline alması gerektiğini kaydeden Stubb, İngiltere ve Fransa ile 1-2 ülkenin üzerinde çalıştığı barış planına değinerek, "Avrupa'da ihtiyacımız olan liderlik işte bu. Bu harika bir fikir. Nasıl bir şey olacağını, kimlerin katılacağını görelim. Diplomasinin çok farklı türleri vardır. Bakalım bundan ne çıkacak." dedi.
ABD Başkanı Trump ile 28 Şubat'ta Washington'da kameralar önünde tartışma yaşayan Zelenskiy'nin de katıldığı Londra'daki zirvede Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarının yoğunlaşması bekleniyor.
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