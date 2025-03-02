Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy tartışmasına çarpıcı yorum! "Kazanan Putin oldu"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da yaşanan tartışmanın tek kazananının Rusya olduğunu söyledi.

Stubb, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu uluslararası zirve kapsamında BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"BAŞARISIZ BİR DİPLOMASİ"

Trump ile Zelenskiy arasında kameraların önünde yaşanan tartışmaya değinen Stubb, "Alışılmadık bir diplomasiydi, hatta şunu söylemeliyim ki başarısız bir diplomasiydi. Bence günün sonunda, bu tartışmanın tek bir kazananı vardı, o da (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin." diye konuştu.

Son 3 gündür Zelenskiy-Trump tartışmasının yaşandığı gün kalınan yerden devam etmeyi ele aldıklarını anlatan Stubb, "Bugün Londra'da yapacağımız toplantının, masaya geri dönüşümüz için atacağımız ilk adımlar olacağına inanıyorum." dedi.

Stubb, siyasi yaşamı boyunca kapalı kapılar ardında tartışmalara şahit olduğunu belirtirken, "Buradaki fark, her şeyin kamuoyunun önünde yaşanmış olması. Bu yaranın üzerine bir bant yapıştırmalı ve devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Transatlantik ittifakın şekil değiştirdiğini belirten Stubb, Trump yönetiminin ABD'yi önceleyen ve ikili-üçlü anlaşmalar yapmayı planlayan bir yönetim olduğuna işaret etti.

Bunun NATO'dan çıkmak anlamına gelmeyeceğini kaydeden Stubb, bunun yaşanacağına inanmadığını da vurguladı.