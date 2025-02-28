Trump ve Zelenskiy kavgasının yankıları! Liderlerden Ukrayna'ya destek mesaj yağdı
Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki kavgalı görüşmesini konuşuyor. Kameralar önündeki gergin anların ardından liderlerden olay ile ilgili ilk tepkiler gelirken Ukrayna'ya ise destek mesajları geldi.
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenski ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.
Kameralar önünde yaşanan gergin anlar sosyal medyada ve dünya kamuoyunda gündemin ilk sırasına yerleşirken Avrupalı liderler de Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.
Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi.
Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara (Ukraynalılara) saygı duyulmalı." diye konuştu.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" dedi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü ise "Zelenski'nin en büyük yalanı ülkesinin yalnız, desteksiz olduğudur" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Almanya ve Avrupa, Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürecek
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris: Ukrayna'nın yanındayız
Polonya Başbakanı Tusk: Sevgili Zelenskiy, Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz
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