Trump Zelenskiy krizinin yankıları sürüyor! Brüksel’de yüzlerce kişiden Trump karşıtı protesto

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Bildiride, "ABD, Rusya'ya teslim olmamalıdır. Kalıcı barış işgalin kaldırılmasıyla başlar, teröristlere taviz vermekle değil." ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.



Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.



Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.