Trump Zelenskiy krizinin yankıları sürüyor! Brüksel'de yüzlerce kişiden Trump karşıtı protesto
Brüksel'de yüzlerce kişi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da yaşadığı tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin önünde toplanan protestocular, Trump karşıtı gösteri düzenledi.
Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık, "Trump, Putin'e hizmet ediyor", "Ukrayna satılık değildir" ve "Düşmanınızın söylemini benimseyerek bir anlaşma yapamazsınız" yazılı pankartlar taşıdı.
Beyaz Saray'da Trump ile tartışan Zelenskiy'ye desteğini vurgulayan göstericiler, ABD'nin "demokrasinin ve Ukrayna'nın yanında olmasını" talep etti.
"ABD RUSYA'YA TESLİM OLMAMALI"
Gösteride dağıtılan bildiride Trump'ın politikaları eleştirilerek, "Trump, ABD'yi insanların önemli bulunmadığı ve gerçeklerin var olmadığı, hakikatin propagandanın altına gömüldüğü Rusya'nın bir versiyonuna dönüştürmeye çalışıyor." görüşüne yer verildi.
Ukrayna'da sağlanacak barış anlaşmasının güvenlik garantilerini içermesi gerektiği vurgulanan bildiride, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e verilen her taviz, sadece Ukrayna'ya karşı değil tüm demokratik dünyaya karşı daha fazla saldırganlığı cesaretlendirmektedir. değerlendirmesinde bulunuldu.
Bildiride, "ABD, Rusya'ya teslim olmamalıdır. Kalıcı barış işgalin kaldırılmasıyla başlar, teröristlere taviz vermekle değil." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKYS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
- 2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler
- Skype kapanıyor mu, neden? Skype ne zaman kapanacak? Microsoft açıklaması...
- Dikkatinize güveniyor musunuz? Görseldeki gizli balığı bulmak için 7 saniyeniz var!
- GS canlı maç izle | Kasımpaşa-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, şifresiz mi?
- FB-Antalyaspor bugün saat kaçta? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda?
- Taksi kamera zorunluluğu ertelendi mi, hangi tarihte? Taksilerde kamera zorunluluğu ne zaman gelecek?
- KOSGEB İş Geliştirme desteği başvuru tarihleri 2025 | KOSGEB desteği başvuru şartları neler?
- DGS başvuruları ne zaman, hangi ay başlayacak? 2025 ÖSYM DGS takvimi
- 1999-2005-2008 SGK girişine talih kuşu kondu! Kısmi emeklilikte 3600, 4500, 5400 gün tablosu
- MEB-EKYS bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? EKYS kaç soru, kaç dakika?
- Bu meyveyi tüketenler gençleşiyor! Vücudu baştan aşağı yeniliyor