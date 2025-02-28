Beyaz Saray'da kavga! Trump'tan Zelenskiy'e tehdit: Ya imzalarsın ya da gideriz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitti. Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e 'Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum.' dedi. Trump Zelenskiy'i ABD'ye saygısızlık etmekle suçlarken 'ya imzalarsın ya da biz gideriz.' ifadeleri ile tehdit etti.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, stratejik öneme sahip değerli maden anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili görüşme kapsamında ekonomik iş birliği, bölgesel güvenlik ve Rusya ile devam eden çatışmalar gibi kritik konular ele alındı.
"UKRAYNA MADENLERİ, YAPAY ZEKA VE SAVUNMADA KULLANILACAK"
Görüşmenin başlangıcında Trump, Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak maden anlaşmasının önemine vurgu yaparak, "Bugün tarihi bir anlaşmaya imza atacağız. Madenler konusunda adil ve iki tarafın da çıkarlarını gözeten bir mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.
Değerli madenlerin, yapay zeka, savunma sanayii ve ileri teknoloji üretiminde kullanılacağını belirten Trump, bu anlaşmanın ABD'nin küresel teknolojik üstünlüğüne katkı sağlayacağını ifade etti.
"UKRAYNA BAZI TAVİZLER VERMELİ"
Görüşmede Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile yürütülen müzakereler de gündeme geldi. Trump, ateşkese hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirterek, "Hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın çıkarlarını gözeten bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Ancak Ukrayna'nın barış sürecinde bazı tavizler vermesi gerekecek" dedi.
ZELENSKY: "GELİŞMİŞ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİBE İHTİYACIMIZ VAR"
Zelensky ise ülkesinin savunma ihtiyaçlarına dikkat çekerek, "Ukrayna'nın, ABD'den gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Güvenliğimizi sağlamadan kalıcı bir barışın mümkün olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
TRUMP: "SAVAŞA DÖNMEYECEKSİN"
Trump, Ukrayna liderine "Savaşa geri dönmeyeceksin" diyerek barış sürecine bağlı kalınması gerektiğini vurgularken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere de değindi.
"NATO VE AVRUPA, DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"
ABD'nin Rusya ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Hem Ukrayna hem de Rusya'nın barışa ulaşmasını istiyorum. Ancak NATO ve Avrupa'nın da bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" diyerek uluslararası toplumu çözüm sürecine daha fazla katkı sağlamaya çağırdı.
ZELENSKİ: ANLAŞMA YETERLİ DEĞİL, TRUMP: KUMAR OYNUYORSUN
Kameralar önünde tartışan Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşmanın yetersiz olduğunu söylediğinde kıyamet koptu.
Ancak görüşme sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Trump, Zelenskiy'e sert bir şekilde, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Bize minnettar olmalısınız. Ya bir anlaşma yaparsınız ya da biz bu işte yokuz. Üçüncü dünya savaşı ile kumar oynuyorsun" dedi.
"ELİNİZDE KOZ YOK"
Tartışmanın devamında Trump, Zelenskiy'nin ABD'ye minnettar olması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Ülkenizin başı büyük bir belada. Daha çok müteşekkir olmalısın. Elinizde koz yok. Kazanamayacağınızı biliyorum."
"ABD OLMASA PUTİN 3 GÜNDE KAZANIRDI"
Trump ardından daha da sinirlenerek şu ifadeleri kullandı:
"Aptal başkanımız size 350 milyar dolar verdi. ABD olmasa Putin 3 günde kazanırdı. Ne hissetmemiz gerektiğini dikte etme hakkınız yok. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz."
Ardından kameralara dönen Trump, Zelenskiy'i göstererek şöyle dedi: "Onun Putin'den nasıl nefret ettiğini görüyorsunuz. Böyle biriyle anlaşma yapmak çok zor."
Trump Zelenskiy'i ABD'ye saygısızlık etmekle suçlarken "ya imzalarsın ya da biz gideriz." ifadeleri ile tehdit etti.
TRUMP ZELENSKIY'I BEYAZ SARAY'DAN KOVDU
ABD medyasından yapılan açıklamada "Trump Zelenskiy'i burayı terk et diyerek kovdu" ifadelerine yer verdi.
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