Beyaz Saray’da kavga! Trump’tan Zelenskiy’e tehdit: Ya imzalarsın ya da gideriz

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"UKRAYNA MADENLERİ, YAPAY ZEKA VE SAVUNMADA KULLANILACAK"

Görüşmenin başlangıcında Trump, Ukrayna ile ABD arasında imzalanacak maden anlaşmasının önemine vurgu yaparak, "Bugün tarihi bir anlaşmaya imza atacağız. Madenler konusunda adil ve iki tarafın da çıkarlarını gözeten bir mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

Değerli madenlerin, yapay zeka, savunma sanayii ve ileri teknoloji üretiminde kullanılacağını belirten Trump, bu anlaşmanın ABD'nin küresel teknolojik üstünlüğüne katkı sağlayacağını ifade etti.

"UKRAYNA BAZI TAVİZLER VERMELİ"

Görüşmede Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile yürütülen müzakereler de gündeme geldi. Trump, ateşkese hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirterek, "Hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın çıkarlarını gözeten bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Ancak Ukrayna'nın barış sürecinde bazı tavizler vermesi gerekecek" dedi.

ZELENSKY: "GELİŞMİŞ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİBE İHTİYACIMIZ VAR"

Zelensky ise ülkesinin savunma ihtiyaçlarına dikkat çekerek, "Ukrayna'nın, ABD'den gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Güvenliğimizi sağlamadan kalıcı bir barışın mümkün olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

TRUMP: "SAVAŞA DÖNMEYECEKSİN"

Trump, Ukrayna liderine "Savaşa geri dönmeyeceksin" diyerek barış sürecine bağlı kalınması gerektiğini vurgularken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere de değindi.

"NATO VE AVRUPA, DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

ABD'nin Rusya ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Hem Ukrayna hem de Rusya'nın barışa ulaşmasını istiyorum. Ancak NATO ve Avrupa'nın da bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" diyerek uluslararası toplumu çözüm sürecine daha fazla katkı sağlamaya çağırdı.

ZELENSKİ: ANLAŞMA YETERLİ DEĞİL, TRUMP: KUMAR OYNUYORSUN

Kameralar önünde tartışan Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşmanın yetersiz olduğunu söylediğinde kıyamet koptu.

Ancak görüşme sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Trump, Zelenskiy'e sert bir şekilde, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Bize minnettar olmalısınız. Ya bir anlaşma yaparsınız ya da biz bu işte yokuz. Üçüncü dünya savaşı ile kumar oynuyorsun" dedi.

"ELİNİZDE KOZ YOK"

Tartışmanın devamında Trump, Zelenskiy'nin ABD'ye minnettar olması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Ülkenizin başı büyük bir belada. Daha çok müteşekkir olmalısın. Elinizde koz yok. Kazanamayacağınızı biliyorum."