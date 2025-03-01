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Zelenskiy’e Beyaz Saray’da Trump azarı!

Zelenskiy'e Beyaz Saray'da Trump azarı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 01:20
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray’daki görüşmede tansiyon yükseldi. Trump, Zelenskiy’ye sert sözlerle yüklenerek, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz!" dedi. Görüşmenin ardından Trump, Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını belirterek, ABD ve Ukrayna arasında yapılması planlanan enerji ve değerli madenler anlaşmasının iptal edildiğini duyurdu.
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Zelenskiy’e Beyaz Saray’da Trump azarı!
Zelenskiy’e Beyaz Saray’da Trump azarı!
Zelenskiy'e Beyaz Saray'da Trump azarı!
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