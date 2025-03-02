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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Trump ve Zelenskiy'e sükunet çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.03.2025 03:01 Güncelleme: 02.03.2025 03:03
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Trump ve Zelenskiy’e sükunet çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede çıkan kavga dünyanın gündemine düştü. Yaşanan olayın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi 'sükunete' çağırdı. Macron'dan açıklamasında, 'Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz.' ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

MACRON :UKRAYNA'YI TERK EDEREK ADİL VE KALICI BARIŞ SAĞLANAMAZ
Yaşanan gelişmelerin ardından Macron, ulusal gazetelere verdiği röportajda, Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Beyaz Saray'da tartışan Trump'ı ve Zelenskiy'yi "sükunete ve saygılı olmaya" çağıran Macron, "İlerlemek ve insanlar arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek adına stratejik ve özel bir görüşme yapılması daha iyi; tanıkların önünde değil." dedi.

Macron, ABD'lilerin kaderinin, Ukraynalıların yanında olmaktan geçtiğini belirterek, Washington'un Ukrayna üzerinden elini çekmesinin ABD'nin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna için güvenlik garantileri olmadan ateşkes imzalandığı takdirde ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı "jeostratejik caydırıcılık" kapasitesini kaybedeceğini savundu.

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin durdurulmadığı takdirde, bir sonraki adımının Moldova veya Romanya'ya kadar gitmek olacağını belirterek, "Hepimiz barışı sağlamak konusunda mutabıkız ancak Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Önemli yatırımlarla Avrupa'nın savunma alanında bir "uyanış" yaşamasını isteğini vurgulayan Macron, "Sınırlarımızda üst düzey silahlı ve saldırgan bir Rusya var. Terör eylemleri yapıyor, bizde (Fransa'da) ve Avrupa'da büyük çaplı dezenformasyon kampanyaları yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, yanlış düşman edinilmemesi gerektiğini belirterek, "Güvenliğimiz söz konusu." dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Trump ve Zelenskiy’e sükunet çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Trump ve Zelenskiy’e sükunet çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Trump ve Zelenskiy’e sükunet çağrısı
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