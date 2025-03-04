04 Mart 2025, Salı
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Donald Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon Senato'dan onay aldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 06:42
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Donald Trump’ın Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon Senato’dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığına aday gösterdiği Linda McMahon, Senato'dan onay aldı.

Fox News'ün haberine göre, Senato'da yapılan oylamada, McMahon'ın Eğitim Bakanı olması için 51 senatör "evet", 44 senatör ise "hayır" oyu kullandı.

Böylece Linda McMahon, ABD'nin yeni Eğitim Bakanı oldu.

LİNDA MCMAHON

Başkan Trump'ın geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan McMahon, Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı büyük bağışlarla da öne çıkıyor.

Trump'ın 2017-2019 yıllarında Küçük İşletmeler İdaresinin başına getirdiği McMahon, daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi CEO'luğunu yapmıştı.

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