03 Mart 2025, Pazartesi
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Trump-Zelenskiy gerilimi tırmanıyor! ABD Başkanından Zelenskiy'e tepki: Barış istemiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 20:01
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Trump-Zelenskiy gerilimi tırmanıyor! ABD Başkanından Zelenskiy’e tepki: Barış istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasındaki gerilim sürüyor. Önceki günlerde Beyaz Saray'da iki liderin tartışması sonrası Zelenskiy değerli madenler için ABD'ye 'Anlaşmaya hazırım' mesajı vermişti. Trump bugün yaptığı açıklamada 'Zelenskiy'e daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Bu adam barış istemiyor. Biz destek oldukça barış istemez.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasındaki gerilim sürüyor. Önceki günlerde Beyaz Saray'da iki liderin tartışması sonrası

Zelenskiy değerli madenler için ABD'ye "Anlaşmaya hazırım" mesajı vermişti. Trump bugün yaptığı açıklamada "Zelenskiy'e daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Bu adam barış istemiyor. Biz destek oldukça barış istemez." dedi.

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Trump-Zelenskiy gerilimi tırmanıyor! ABD Başkanından Zelenskiy’e tepki: Barış istemiyor Trump-Zelenskiy gerilimi tırmanıyor! ABD Başkanından Zelenskiy’e tepki: Barış istemiyor Trump-Zelenskiy gerilimi tırmanıyor! ABD Başkanından Zelenskiy’e tepki: Barış istemiyor
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