İngiliz eski genelkurmayından kıyamet senaryosu! Batı’nın sonu mu geliyor? Adres: Kuzey Kutbu

İngiliz basının dünyaca ünlü dergilerinden Financial Times, İngiliz eski Genelkurmay Başkanı Richards ile Porfesör Lindley-French'in The Retreat From Strategy kitabını merceğine aldı.

Yayınlanan analizde Avrupa kıtasının 2030 yılında muhtemel kalacağı 'kıyamet senaryosuna' yer verildi.

Financial Times Avrupa'nın kıyamet senaryosunu analiz etti

Senaryoya göre Rusya-Ukrayna savaşındaki "2025 ateşkesi" Moskova'nın ordusunu yeniden oluşturmasına izin verdi. Pekin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın odağının Avrupa'dan Çin'e doğru kaymasını hızlandırmasının ardından NATO'yu kağıttan kaplan olarak görmeye başladı.

"NATO'NUN STRATEJİK TAKIMADALARI İŞGAL EDİLDİ"

Senaryoya göre Rusya aniden Kuzey Kutbu kıta sahanlığı üzerindeki kontrolünü genişlettiğini duyurdu. Çin iddiayı tanıdı. Rusya da Çin'in Güney Çin Denizi'ne ilişkin "tarihi iddiasının" da meşru olduğunu ilan etti. Kısa bir süre sonra Çin-Rus kuvvetleri yüksek kuzeye erişimi kontrol eden NATO için stratejik ada grubu olan Norveç'in Svalbard takımadalarını işgal etti.

"NATO SEFERBER OLDU AMA ABD'DEN YOKSUN"

NATO kuvvetleri işgal karşısında seferber oldu ancak ABD ordusunun işgal edilen takımadaları geri almak için gereken ağırlığı ve lojistik gücünden yoksun.

FT'nin analizinde Avrupa'nın kehanet senaryosunun son satırları şöyle yer aldı:

ABD, NATO ve AB bayrakları (Arşiv)

"Avrupa'nın NATO müttefikleri şimdi korkunç bir stratejik ikilemle karşı karşıya: Svalbard'ın kontrolünü devretmek veya karşılıklı savunma anlaşmalarının tüm gücünü kullanıp misilleme amaçlı bir nükleer saldırı başlatmak."

"VOSTOK 2030" TATBİKATI

Senaryoya göre Avrupa bunlarla uğraşırken Rusya ve Çin, Kuzey Kutbu'nda ilk büyük askeri tatbikatlarını gerçekleştiriyor. Vostok 2030 olarak adlandırılan ortak tatbikat, binlerce asker, tank, uçak ve Rus ve Çin'in kuzey filolarının çoğunu içeriyor. Bu, Moskova ve Pekin'in "tarihi ortaklığının" son tezahürü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)

MACRON: ETOBURLAR SOFRASINDA ZAYIF BİR OTÇUL OLAMAYIZ



Analize göre ABD, 75 yıldır NATO'da büyük bir rol oynadı. Ancak Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü, NATO müttefiklerinin artık tam ABD desteğine -ya da belki de hiç ABD desteğine- güvenemeyeceği Avrupa'da bir savaş ihtimalini gündeme getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz (AFP)



ABD seçimlerinden bu yana, Avrupa'nın harekete geçme çağrıları daha yüksek sesle ifade edilir hale geldi. Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ayın başında "Kendimizi savunabilmemiz gerekiyor." dedi ve Avrupa'nın "etoburlarla" çevrili zayıf bir "otçul" haline gelmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Financial Times'ın analizine göre şimdiye kadar Avrupa'nın eylemleri söylemleriyle uyuşmadı. Avrupalı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, FT'ye verdiği demeçte "Öyle ya da böyle, Avrupalılar [savunma] yükünün daha fazlasını üstlenmek zorunda kalacaklar. Soru şu ki, bu yönetilen bir süreç mi olacak yoksa kaotik bir süreç mi?" itirafında bulundu.

AVRUPA'NIN "BİTİK" ORDUSU

Geleneksel olarak NATO'nun ABD'den sonraki en önemli ikinci aktörü olan İngiliz ordusunun "boşaldığını" söyleyen İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avrupa NATO'sunun ikinci en önemli silahlı kuvvetlerine sahip olan Fransa'daki askeri stokların zayıf olduğunu belirtti.

Financial Times Avrupa'nın bitik ordusunu analiz etti

Potansiyel olarak kıtanın en büyük harcayanı olan Almanya'ya gelince, Almanya'nın anayasal harcama limitleri nedeniyle askeriyesinin modernizasyonu fon eksikliği nedeniyle engellendi.

"MÜHİMMAT EKSİKLİĞİNDE ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL POLİTİK"

İngiliz RAF hava mareşali olan Edward Stringer "ABD sonrası NATO" başlıklı analizinde Avrupa'nın diğer bir sıkıntısının mühimmat stokları, ulaşım ve lojistik gibi şeylerin olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği diplomatı FT'ye verdiği bir röportajda mühimmat eksikliği için "Bu para meselesi değil, bu politik bir mesele. Bulamadığımız şey Amerikalıların sahip olduğu kit. Bu pratik bir mesele" dedi.

NATO'NUN ALTERNATİF BİR SENARYOSU VAR MI?

FT analizinde ABD'nin Avrupa'daki güvenlik varlığını aniden azaltması durumunda NATO'nun yüzleşmesi gereken üç genel sorunun olduğunu kaydetti ve soruları şöyle sıraladı:

" Ne yapmalı? Öncelik neye verilmeli? Ve maliyeti ne kadar olacak?"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz (AFP)

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yla tam ölçekli bir savaşa girmesinden bu yana, müttefikler Doğu Avrupa'ya daha fazla kuvvet konuşlandırdı, oldukça ayrıntılı askeri planlar üzerinde anlaştı ve NATO'nun sözde "Yeni Kuvvet Modeli"ne imza attı. Analizde bu modele ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu model, 10 günden daha kısa bir sürede 100.000'den fazla askerin konuşlandırılmasını gerektirir - NATO'nun 2022 öncesi planlarından iki kat daha fazla ve beş gün daha hızlı. Ancak NATO'nun Avrupa müttefiklerinin bunu ABD askeri yetenekleri ve liderliği olmadan yapıp yapamayacağı tartışma konusu."

"BELEŞÇİ AVRUPA"DAN ŞİKAYET EDEN WASHİNGTON NATO'DAN ÇEKİLECEK Mİ?

FT'ye göre Trump, bedavacı Avrupalılar hakkında şikayet eden ilk ABD başkanı değil. John F Kennedy bir keresinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ne şöyle sormuştu:

"Avrupa güçleri... sadece iki kişi için savaşmaya yetecek kadar malzemeye sahipken, neden Avrupa'da doksan gün savaşmaya yetecek kadar malzememiz olsun?"

ABD Başkanı Donald Trump (AP)

Ancak Trump, Şubat ayında yaptığı gibi, faturalarını ödemeyen herhangi bir NATO üyesine saldırması için Rusya'yı "cesaretlendireceğini" söyleyen ilk ABD başkanı.

Analize göre Trump'ın kabinesinin NATO'dan çekilme ihtimali düşük tutulurken ABD'nin giderek başka önceliklere odaklanmasıyla Avrupa'nın hızlı hareket etme ihtiyacını artırıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)

Stringer, "Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'da Avrupa'da bir savaşa girdi. Rusya da İran'dan askeri malzeme alıyor. Peki NATO'nun Avrupa üyeleri ne yaptı? Düşünmeden rahatlatıcı eski sözlere geri dönüyoruz: 'Ah, ama bizim müttefiklerimiz var ve Rusya'nın yok'. Ama bu, ne kadar çok şeyin değiştiğini gözden kaçırıyor." dedi.