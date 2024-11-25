Avrupa Rusya’nın saldırısı altında! Alman basını Rus taktiklerini böyle sıraladı

Avrupa kıtası son zamanlarda faili meçhul bir dizi saldırıyla karşıya.

Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Politico'ya göre Kremlin, Avrupa toplumlarını istikrarsızlaştırmak ve son yıllarda Ukrayna'ya verdiği askeri desteği azaltmaya zorlamak amacıyla uzun süredir Avrupa ülkelerine karşı dezenformasyon kampanyaları, bilgisayar korsanlığı, siber saldırılar ve seçimlere müdahale gibi sözde hibrit savaşlar yürütüyor.

Politico'ya konuşan Almanya'nın eski istihbarat yetkilileri Rusya'nın, siyasi tartışmaları etkilemekten kritik altyapılara siber saldırılar düzenlemeye ve büyük çapta sabotaj yapmaya kadar tüm araçları kullandığını söyledi. Analizde Rusya'nın Avrupa'yı hedef alma taktikleri sıralandı.

Almanya dergisi Politico dergisi Rusya'nın Batılı ülkeleri hedef alma taktiklerini sıraladı

"RUSYA'DAN AVRUPA'YA KARŞI BİR DİZİ OPERASYON" İDDİASI

Almanya, geçen hafta Baltık Denizi'ndeki iki deniz altı telekomünikasyon kablosunun sabotaj sonucu koptuğunu açıklamıştı.

Birkaç gün önce, Rus casus gemisi Yantar, İrlanda'nın kontrolündeki sulara girip kritik enerji ve internet boru hatları ile kablolarının bulunduğu bir bölgede devriye gezdikten sonra İrlanda donanması tarafından İrlanda Denizi'nden çıkarılmıştı.

Rus araştırma gemisi Yantar, İrlanda'nın su sahanlığını ihlal etmişti

Leipzig'dekine benzer ikinci bir paket bombası Temmuz ayında İngiliz şehri Birmingham yakınlarındaki bir depoda alev aldı. Ardından İngiltere'de biri Harwick Havalimanı diğeri tren istasyonunda olmak üzere iki şüpheli paket bildirimi daha gerçekleşti.

"PARİS'İ BASAN TAHTAKURUSU BÖCEKLERDEN RUSYA SORUMLU"

Fransız hükümeti, Rusya'yı, Paris'teki tahtakurusu böceklerinin yayılmasıyla ilgili panik yaratmak ve salgını Ukraynalı mültecilerin gelişine bağlamak için çevrimiçi bir kampanya yürütmekle suçluyor.

Paris'i basan tahtakuruları nedeniyle sokaklara çıkarılan eşyalar (Arşiv)

Fransız istihbarat servisleri ayrıca Moskova'nın, İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle iç gerginliği körüklemek amacıyla, Bulgar ve Moldovalılara Paris sokaklarına antisemitik yazılar çizme görevi verdiğinden şüpheleniyor.

UÇAK KAZASINDA RUSYA'NIN PARMAĞI MI VAR?

Son olarak bu sabah Almanya'nın DHL firmasına ait bir kargo uçağının Litvanya'da Vilnius Havalimanı yakınlarında bir evin üzerine düşmesinde Rusya'nın parmağının olduğu öne sürüldü.

Almanya'nın DHL firmasına ait bir kargo uçağının düşmesinin Rusya'nın sabotajı olabileceği iddia edildi

Batılı istihbarat yetkilileri, saldırının, Rus ajanlarının ABD'ye giden uçaklara benzer bombalar yerleştirmeyi planladıkları bir deneme olduğunu düşünüyor.

RUSYA'NIN "TEK KULLANIMLIK" AJAN TAKTİĞİ

Analizde Kremlin'in, bazen Telegram kanalları üzerinden tek kullanımlık ajanları işe almaya yöneldiği iddia edildi. Bunlar çoğunlukla Rusça konuşan, BT konusunda bilgili, 20 ila 30 yaş arası, genellikle suç geçmişi olan genç erkekler. Bazıları ideolojik olarak motive oluyor, diğerleri bunu kripto paralarla ödenen para için yapıyor.

Avrupa'da Rusya'nın ʺtek kullanımlık ajanlarıʺ olduğu öne sürüldü (Arşiv)

Alman İstihbarat yetkilileri, Leipzig'de alev alan paketin, yangın bombası yerleştirdiğinin farkında bile olmayan tek kullanımlık bir ajan tarafından yerleştirilmiş olabileceğini belirtti. Nisan ayında İngiltere'de bir İngiliz adam, Moskova'nın çıkarı için düşmanca faaliyetlerde bulunmakla suçlandı. Şahsın Rusya tarafından tutulan "tek kullanımlık ajan" olabileceği ifade edildi.

AB VE NATO'DAN RUSYA'YA "ILIMLI TEPKİ"

Bazı hükümetler, özellikle İskandinav ve Baltık ülkelerinde, alarm vermeye çalışsalar da, AB ve NATO'nun ortak tepkisi şimdiye kadar oldukça ılımlı oldu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Rusya'ya karşı "Biz çok nazik davranıyoruz,." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansöylesi Olaf Scholz (AP)

SEBEBİ: AVRUPA ÇATIŞMAYA HAZIR DEĞİL

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden terörizm ve gayri nizami savaş uzmanı Daniel Byman, Avrupa'nın pasif kalmasının sebeplerinden birinin, Batı başkentlerindeki, kendilerinin hazır olmadıkları bir çatışmaya çekilme korkusu olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Çoğu ülke Rusya ile halihazırda olduğundan daha fazla açıkça yüzleşmek istemiyor. Tırmanıştan, işleri daha da kötüleştirecek bir ileri geri döngüden endişe ediyorlar."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansöylesi Olaf Scholz (Le Monde)

Litvanya'nın görevden ayrılan Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, saldırılardan bahsederken kullanılan sözcüklerin bile Avrupa'nın çekingenliğini yansıttığını belirtti.

"AVRUPA UYUYOR"

Kremlin, ne yapabileceğini görmek için baskıyı yavaş yavaş artırıyor gibi görünüyor. Alman bir milletvekili ve Alman ordusunda eski bir genelkurmay subayı olan Roderich Kiesewetter, bu yılın başlarında "Rusya, belirsizliği körüklemek için 5. Maddenin sınırlarını test ediyor." dedi.

NATO'nun ilk istihbarat şefi olarak görev yapan eski Alman büyükelçisi Arndt Freytag von Loringhoven'in, "Uyuyoruz. Rusya'nın saldırgan davranışlarının artık politik bedelleri olmalı." açıklamalarıyla analize son verildi.

Litvanyada kargo uçağı evin üzerine düştü