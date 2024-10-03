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21 günlük ateşkesi Netanyahu bozdu! Nasrallah suikastında şoke eden detay

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 11:57
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21 günlük ateşkesi Netanyahu bozdu! Nasrallah suikastında şoke eden detay

Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan ile Suriye'yi hedef alıyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başlarken, dünya diken üstünde bölgeden gelen gelişmeleri izliyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi. Buhabib, "Bize Netanyahu'nun bu konuda mutabık olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'ın onayını aldık. Ancak o zamandan bu yana neler olduğunu biliyorsunuz" dedi.

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