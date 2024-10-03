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İsrail Lübnan çatışması Ürdün'e sıçrar mı? Uzmanlardan flaş sözler!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 12:21 Güncelleme: 03.10.2024 12:36
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İsrail Lübnan çatışması Ürdün’e sıçrar mı? Uzmanlardan flaş sözler!

Katil İsrail'in Gazze'den başlayarak Lübnan topraklarına genişlettiği soykırım bütün bölgede tansiyonu yükseltmiş durumda. İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısının ardından bir taraftan İsrail'in vereceği karşılık beklenirken uzmanlar Ürdün'ün haritadaki yerinin risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

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