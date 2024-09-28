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Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: "İşgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur"

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 28.09.2024 19:23
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Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: İşgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin, "Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir." dedi. Kurtulmuş devamında, "Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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