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ABD'den Filistin desteğine skandal tavır: Filistin'i desteklediği için sınır dışı edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:52 Güncelleme: 03.10.2024 10:56
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ABD’den Filistin desteğine skandal tavır: Filistin’i desteklediği için sınır dışı edilecek

Cornell Üniversitesi Doktora öğrencisi Momodou Taal, Filistin'i destek yürüyüşüne katıldığı için görevden alındı. Cornell Üniversitesi'nin öğrenciliğini iptal etmesi halinde Taal sınır dışı edilecek.

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