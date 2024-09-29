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A Haber'de çarpıcı sözler: Nasrallah MOSSAD'a çalışıyordu! Hizbullah satıldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 29.09.2024 11:23 Güncelleme: 29.09.2024 11:34
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A Haber’de çarpıcı sözler: Nasrallah MOSSAD’a çalışıyordu! Hizbullah satıldı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında İsrail'in saldırısıyla ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hizbullah'ın satılmış bir kadronun elinde olduğunu belirten Başbuğ, "Sen vatanına ülkene ihanet ettiğinde seni kullananlar bir gün gelir senin de fişini çekerler kaldırır atarlar o çöplüğe." ifadelerini kullandı.

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