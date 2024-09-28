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Nasrallah öldürüldü! Pezeşkiyan ABD'yi suçladı: Emir New York'tan verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 28.09.2024 17:54 Güncelleme: 28.09.2024 18:56
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Nasrallah öldürüldü! Pezeşkiyan ABD’yi suçladı: Emir New York’tan verildi

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Beyrut’a düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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