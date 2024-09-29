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A Haber Dahiye'ye girdi! Hizbullah lideri Nasrallah işte burada öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 13:36 Güncelleme: 29.09.2024 16:05
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A Haber Dahiye’ye girdi! Hizbullah lideri Nasrallah işte burada öldürüldü

Katil İsrail'in vurduğu Beyrut'un güneyindeki bölge harabeye döndü. Dahiye'deki yıkımı A Haber görüntüledi. Nasrallah'ın vurulduğu bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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