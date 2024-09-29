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Nasrallah'ın enkazdan çıkarılma anı A Haber'de! Vinç yardımıyla çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 20:19 Güncelleme: 29.09.2024 20:46
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Nasrallah’ın enkazdan çıkarılma anı A Haber’de! Vinç yardımıyla çıkarıldı

Terör devleti İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırılarıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük yıkıma yol açtı. İsrail tarafından ana karargahın hedef alındığı bu saldırının ardından, cesetlerin çıkarılması için başlatılan çalışmada Nasrallah'ın cenazesine ulaşıldığı öğrenildi. İşte Nasrallah'ın cenazesinin vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldığı o anlar A Haber’de...

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