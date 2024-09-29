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İşte İsrail'in Nasrallah suikastı! Saldırının simülasyonu yayınlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 14:05 Güncelleme: 29.09.2024 14:12
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İşte İsrail’in Nasrallah suikastı! Saldırının simülasyonu yayınlandı

İsrail, Lübnan'da 80 ton bomba kullandığı operasyon sonucu Hizbullah liderlerinden Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Nasrallah'ın öldürüldüğü suikastla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Al Arabiya kanalı olayla ilgili bir simülasyon yayınladı.

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