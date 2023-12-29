Son dakika | Güney Afrika’dan Gazze hamlesi! İsrail’e Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davası açtı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.

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