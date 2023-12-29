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Son dakika | Güney Afrika'dan Gazze hamlesi! İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Son dakika | Güney Afrika’dan Gazze hamlesi! İsrail’e Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davası açtı

Son dakika... Güney Afrika, bebek katili İsrail'in Gazze'deki alçak eylemleri için Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım davası" açtı. Ayrıca BM, Gazze'deki kriz ile ilgili açıklama yaparak çatışmanın bölgeye yayılabileceği uyarısında bulundu ve itidal çağrısı yaptı.

Güney Afrika flaş bir adım atarak Siyonist İsrail'in Gazze'deki eylemleri için Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım davası" açtı.

Diğer yandan BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine karşı uyararak acil itidal çağrısında bulundu.

GAZZE'DEKİ İSRAİL KATLİAMINDA VEFAT SAYISI 21 BİN 507

Öte taraftan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 187 artarak, 21 bin 507'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 84 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 187 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 312'sini de yaraladığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 507'ye, yaralı sayısının da 55 bin 915'e yükseldiğini kaydetti.

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