İsrail’de Siyonist yerleşimciler Gazzeli aileye kezzap attı!
Gazze’de 2 ayı aşkın bir süredir devam eden işgalci İsrail soykırımında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bini aşkın sivil katledildi. Bunun yanı sıra Siyonist hükümetin silah dağıttığı İsrailli yerleşimcilerin de Filistinlilere zulmü bitmiyor. İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracı ile kezzap dökerek saldırdı.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 ay önce başlattığı soykırımına tüm dünyanın tepkisine rağmen devam ediyor. Çoluk çocuk demeden on binlerce sivilin kanını akıtan Siyonist İsrail'in kendi yerleşimcileri de Filistinlilere zulmediyor.
FİLİSTİNLİ AİLEYE KEZZAPLI SALDIRI
İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracı ile kezzap dökerek saldırdı.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, yerleşimcilerin Beytüllahim'in doğusundaki Berriye er-Reşadiye bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadıra saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 40 yaşındaki Muhammed Avvad er-Reşadiye'nin ailesiyle kaldığı çadıra dron kullanarak kezzap döktüğünü söyledi.
Saldırıda çadırın büyük hasar gördüğünü aktaran Bericiyye, 9 kişiden oluşan ailenin, yaralanmadan çadırdan çıkmayı başardığını aktardı.
Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 7 Ekim'den bu yana Arab er-Reşadiye bölgesindeki Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çekti.
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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