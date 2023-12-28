İsrail’de Siyonist yerleşimciler Gazzeli aileye kezzap attı!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 ay önce başlattığı soykırımına tüm dünyanın tepkisine rağmen devam ediyor. Çoluk çocuk demeden on binlerce sivilin kanını akıtan Siyonist İsrail'in kendi yerleşimcileri de Filistinlilere zulmediyor.