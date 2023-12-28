Katil İsrail askerinden alçak ifadeler: Öldürmek için bebek kalmadı! Belki bir kızı öldürdüm...

Filistin topraklarında Siyonist İsrail eliyle dünya tarihine kara leke olarak kazınan günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den bu yana 83 gündür Gazze'de vahşi bir şekilde soykırıma girişen terör devleti İsrail, kan donduran eylemlerine her dakika bir yenisini ekliyor. Kadın, çocuk, bebek demeden ölüm kusan İsrail'in, Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerlerle ezdiği, naaşları kaçırıp organlarını çaldığı ortaya çıkmıştı. Bu elim olayın yankıları sürerken sosyal medyada bir İsrail askerinin yaptığı açıklamalar ise şoke etti. Bir diğer yandan İsrail ordusu, 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının onlarca masum Filistinlinin sözde "kazara" ölümüne yol açtığını doğruladı.