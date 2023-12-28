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Katil İsrail askerinden alçak ifadeler: Öldürmek için bebek kalmadı! Belki bir kızı öldürdüm...

Filistin topraklarında Siyonist İsrail eliyle dünya tarihine kara leke olarak kazınan günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den bu yana 83 gündür Gazze'de vahşi bir şekilde soykırıma girişen terör devleti İsrail, kan donduran eylemlerine her dakika bir yenisini ekliyor. Kadın, çocuk, bebek demeden ölüm kusan İsrail'in, Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerlerle ezdiği, naaşları kaçırıp organlarını çaldığı ortaya çıkmıştı. Bu elim olayın yankıları sürerken sosyal medyada bir İsrail askerinin yaptığı açıklamalar ise şoke etti. Bir diğer yandan İsrail ordusu, 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının onlarca masum Filistinlinin sözde "kazara" ölümüne yol açtığını doğruladı.

Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 16:11
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Katil İsrail askerinden alçak ifadeler: Öldürmek için bebek kalmadı! Belki bir kızı öldürdüm...

Siyonist ve katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürdüğü Gazze soykırımı, dünyada eşi görülmemiş bir barbarlığı gözler önüne serdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Katil İsrail askerinden alçak ifadeler: Öldürmek için bebek kalmadı! Belki bir kızı öldürdüm...

MEZARLAR BİLE HEDEFTE

Hamas bahanesinin arkasına gizlenen terör devleti İsrail, Filistinlileri mezarda bile rahat bırakmazken sosyal medyada bir İsrail askerinin yaptığı açıklamalar kan dondurdu.

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Katil İsrail askerinden alçak ifadeler: Öldürmek için bebek kalmadı! Belki bir kızı öldürdüm...

İSRAİL VAHŞETİ HER YÖNÜYLE BELGELENDİ

Geçtiğimiz haftalarda Kamal Adwan Hastanesi'yle ilgili dehşet veren açıklamalar, hastanede görev yapan doktorlar tarafından dile getirilmişti.

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Katil İsrail askerinden alçak ifadeler: Öldürmek için bebek kalmadı! Belki bir kızı öldürdüm...

CNN International'a konuşan doktorlar, İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerine yapılan saygısızlığı anlatmıştı.

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Katil İsrail askerinden alçak ifadeler: Öldürmek için bebek kalmadı! Belki bir kızı öldürdüm...

FİLİSTİNLİLERİN CANSIZ BEDENLERİ PARÇALANDI

Yer ve imkan olmadığı için hastane bahçesine gömülmüş olan Filistinlilerin cansız bedenlerinin İsrailli askerler tarafından ezilip parçalandığı belirtildi.