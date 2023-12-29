Görünmez uçak ANKA-3 göklerde! Çok caydırıcı bir güç

Menzili 50+ olduğu için ne kadar olacağını bilmiyoruz ve bu sır olarak kalsın. 1 Knot 1 deniz mili demek, 1 deniz mili de 1852 kilometre yani saatte ki hızı yaklaşık 83 kilometre. Bu çok yüksek bir sürat. Hedefleri ya denizaltı ya da deniz üstü hedefler olur. Burada ki en dikkat edilecek şey güdüm meselesi. Hem dahili bir güdümü var hem de fiber optik kablo ile güdümü var. Bu sayede hedef yer değiştirse bile onu takip eden hem balolu hem kablosuz güdüm ile hedefini ıskalamıyor.