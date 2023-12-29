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Görünmez uçak ANKA-3 göklerde! Çok caydırıcı bir güç

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Görünmez uçak ANKA-3 göklerde! Çok caydırıcı bir güç

ANKA-3 gök vatanın AKYA mavi vatanın koruyucusu olacak. Hem denizaltıları hem gemileri vurmak için tasarlanan milli su altı roketi AKYA'nın ilk atış testi başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Çok caydırıcı bir güç olacak” açıklamasını yaptı. A Haber canlı yayınında Emekli Albay İbrahim Keleş AKYA hakkında ki detayları aktardı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği AKYA'nın ilk atış testi başarıyla tamamlandı. Yarasa kanatlı uçak ANKA-3, 10 saat havada kalma özelliğine sahip ve artık ağır sınıf torpido üreten 5 ülkeden biriyiz. Emekli Albay İbrahim Keleş AKYA'nın özelliklerini anlattı.

İşte o haberin detayları…

İbrahim Keleş: AKYA ağır sınıf torpidomuz deneme atışlarına, test atışlarına geçmiş olması çok güzel bir haber. 60 metre uzunluğun da ki bir gemiyi uzaktan vurarak imha etmesi müthiş bir durum. Fakat daha da müthiş olan durum bu gücü bizim kendimizin imal etmesi. Amerika bize birçok olanda yaptırım uyguluyor engel koyuyor ama savunma sanayisinde F-16 ve F35 hariç hiçbir konuda bize yaptırım uygulayamıyor. Kıbrıs Çıkarması yaptığımız zaman uçaklarımıza ve mühimmatlarımıza öyle bir ambargo koydu ki biz savaşı sürdürmekte zorlandık. O nedenle milli savunma asla başkasından geleceklerle idare edilemez bir durum.

Menzili 50+ olduğu için ne kadar olacağını bilmiyoruz ve bu sır olarak kalsın. 1 Knot 1 deniz mili demek, 1 deniz mili de 1852 kilometre yani saatte ki hızı yaklaşık 83 kilometre. Bu çok yüksek bir sürat. Hedefleri ya denizaltı ya da deniz üstü hedefler olur. Burada ki en dikkat edilecek şey güdüm meselesi. Hem dahili bir güdümü var hem de fiber optik kablo ile güdümü var. Bu sayede hedef yer değiştirse bile onu takip eden hem balolu hem kablosuz güdüm ile hedefini ıskalamıyor.

AKYA III'e karşı düşman gemiler tedbir alabilir mi?

Bu torpidoya karşı herhangi bir önlem alınamıyor çünkü dahili güdüm nokta atışı yapıyor. Bir tespit yapıldığı anda takip ediyor. Herhangi bir aldatma söz konusu olmuyor. Ses dalgalarıyla tespit yapılıyor. Aktif olarak ses dalgası gönderildiği zaman sizin de tespitinizin yapılır. O yüzden zaman zaman aktif zaman zaman da pasif sonar sistemi kullanılabiliyor.

Bu savaş uçağı diğer uçaklar gibi değil. Hem insansız hem de kuyruksuz ergonomik bir yapıya sahip. İnce mühendislik hesapları gerektiren bir gövdeye sahip.

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