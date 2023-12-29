İstanbul’da ’Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi’ | Emine Erdoğan: Türkiye Gazze için yoğun çaba harcıyor

Emine Erdoğan, herkesi bu masum çocukların barış çağrısına kulak vermeye, onların resimle anlattıkları hikayelerinin gönüllü anlatıcısı ve haklı davalarının sözcüsü olmaya davet ederek, resimlerin toplanması ve muhafaza edilmesinden bugüne kadar bu sergide emeği olan herkese şükranlarını sundu.

"En temel hakları olan yaşam hakları elinden alınan, gelecek yılları değil yarını bile görüp göremeyeceği meçhul olan Filistinli çocukların seslerini daha fazla duyurmak, onların yaşadıkları acıyı daha fazla görünür kılmak zorundayız." diyen Emine Erdoğan, "Bu zulmün son bulması için dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırıyor ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak bu yönde yoğun çaba harcıyoruz. 15 Kasım'da 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi' düzenledik ve dünyaya lider eşleri olarak güçlü bir ateşkes çağrısı yaptık. Söz konusu zirvenin devamı niteliğinde olan sergi ile aynı çağrıyı yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzat Elini Ey İnsanlık" sloganıyla 2009'da düzenledikleri zirvede gözyaşı dökerek barış çağrısı yaptıkları çocukların, bugün birer yetişkin olarak savaşın karanlık yüzüyle karşı karşıya olduklarını, bugün belki de onların çocuklarının da aynı kaderi paylaşarak İsrail zulmünün mağduru olduğunu anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 sene önce Filistinli çocuklar için insan onuruna yakışır gelecek diliyorduk. Bugün ise Gazze kimliği belirsiz şehit çocuklar şehri. Gözü, Maysa Yousuf gibi bizde, sizde ve tüm insanlığın vicdanında olan Filistin'in masum çocuklarına adil ve huzurlu bir dünya borçluyuz. 2023 yılında da aynı çağrıları sürdürüyor olmamız ne acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Bugün yaşanan soykırımı, hesabı görülmeden sonraki nesillere aktarmayı reddediyoruz. Bugün döktüğümüz gözyaşının, söylediğimiz sözün, attığımız her somut adımın Filistinli masumlar için hayati anlamı var. Gözyaşlarımızla birlikte Maysa Yousuf gibi Filistin'in ve insanlığın geleceği olan çocuklara bir gün barışı ve huzuru da Gazze ve Filistin topraklarına ulaştırma ümidini taşıyor, Türkiye olarak, başta insani yardımlar olmak üzere elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz."

Sergiyi gezen Emine Erdoğan, Gazzeli çocukların resimlerini inceledi.

Serginin açılışına, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.