İstanbul'da 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' | Emine Erdoğan: Türkiye Gazze için yoğun çaba harcıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" Taksim Meydanı'nda açıldı. Sergi açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'da katıldı. Burada bir de konuşma yağan Erdoğan, "En temel hakları olan yaşam hakları elinden alınan, gelecek yılları değil yarını bile görüp göremeyeceği meçhul olan Filistinli çocukların seslerini daha fazla duyurmak, onların yaşadıkları acıyı daha fazla görünür kılmak zorundayız. Bu zulmün son bulması için dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırıyor ve Türkiye olarak bu yönde yoğun çaba harcıyoruz" mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından tertip edilen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne katıldı.
Sergi açılışında kurdele kesilerek, eserler izlenime sunuldu.
İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de savaşa tanık olan çocukların duygularını, yaşadıkları travmaları, acılarını, içinde bulundukları zorlu koşulları sanat aracılığıyla aktararak, uluslararası toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan sergi, Gazze'de 2008-2009'daki "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında annesinin roketle hedef alınarak şehit edilmesi ve ardından ailesinden 26 kişinin katledilmesine tanık olan 6 yaşındaki Gazzeli Mona'nın çizdiği resimden hareketle, gazeteci Abdullah Aytekin tarafından başlatılan resim projesini içeriyor.
Sergide, Aytekin tarafından toplanarak bugüne kadar muhafaza edilen ve bir kısmı daha sonra yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eser arasından bir seçki yer aldı.
Ayrıca, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler ve doktorlar için de özel bir bölüm ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.
Toplam 1350 metrekarelik alana kurulan sergide, Gazzeli çocukların resimlerinden oluşan fiziksel enstalasyonlar ile yine resimlerin orijinallerinin aktarıldığı dijital gösterim bölümleri yer aldı.
Bir diğer bölümde ise İsrail'in son saldırılarının ardından şehit olan çocukların eşyası, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları sergilendi.
EMİNE ERDOĞAN'IN GÖZYAŞLARI GAZZELİ ÇOCUKLARA ULAŞTI
"Dökme Kurşun Operasyonu" günlerinde Emine Erdoğan, "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"ndaki konuşmasında, Gazze'de katledilen çocuklara ve kadınlara dikkati çekmiş, Gazze'deki trajedi nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı.
Televizyondan Emine Erdoğan'ı izleyen Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı." notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre de bir diğer sembolik eser olarak sergide dikkati çekti.
Sergi, 29 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.
"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN SESLERİNİ DAHA FAZLA DUYURMAK ZORUNDAYIZ"
Emine Erdoğan, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir şiddet yaşandığını belirterek, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkı üzerine kurşun ve bombalar yağdırdığını ve bu durumdan en çok siviller, özellikle de kadınlar ve çocukların etkilendiğini ifade etti.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin 9 bine yakınını çocukların oluşturduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Şifa Hastanesinde çalışan bir doktorun 'En zor şey, ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna meçhul bebek x yazmak.' şeklindeki sözleri, Gazze'deki çocukların maruz kaldığı vahşeti çok iyi anlatmaktadır. Bu sergi de aslında bize Gazzeli çocukların yaşadıklarını, duygularını en yalın şekilde anlatıyor. Onların çektikleri acı aslında kalemlerine, resimlerine yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı." notuyla yaptığı resmin de kendisini çok etkilediğini ifade eden Emine Erdoğan, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nin de Filistinli çocukların sesinin dünyaya ulaştırılması bakımından kıymetli bir organizasyon olduğunu vurguladı.
Emine Erdoğan, herkesi bu masum çocukların barış çağrısına kulak vermeye, onların resimle anlattıkları hikayelerinin gönüllü anlatıcısı ve haklı davalarının sözcüsü olmaya davet ederek, resimlerin toplanması ve muhafaza edilmesinden bugüne kadar bu sergide emeği olan herkese şükranlarını sundu.
"En temel hakları olan yaşam hakları elinden alınan, gelecek yılları değil yarını bile görüp göremeyeceği meçhul olan Filistinli çocukların seslerini daha fazla duyurmak, onların yaşadıkları acıyı daha fazla görünür kılmak zorundayız." diyen Emine Erdoğan, "Bu zulmün son bulması için dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırıyor ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak bu yönde yoğun çaba harcıyoruz. 15 Kasım'da 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi' düzenledik ve dünyaya lider eşleri olarak güçlü bir ateşkes çağrısı yaptık. Söz konusu zirvenin devamı niteliğinde olan sergi ile aynı çağrıyı yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Uzat Elini Ey İnsanlık" sloganıyla 2009'da düzenledikleri zirvede gözyaşı dökerek barış çağrısı yaptıkları çocukların, bugün birer yetişkin olarak savaşın karanlık yüzüyle karşı karşıya olduklarını, bugün belki de onların çocuklarının da aynı kaderi paylaşarak İsrail zulmünün mağduru olduğunu anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"14 sene önce Filistinli çocuklar için insan onuruna yakışır gelecek diliyorduk. Bugün ise Gazze kimliği belirsiz şehit çocuklar şehri. Gözü, Maysa Yousuf gibi bizde, sizde ve tüm insanlığın vicdanında olan Filistin'in masum çocuklarına adil ve huzurlu bir dünya borçluyuz. 2023 yılında da aynı çağrıları sürdürüyor olmamız ne acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Bugün yaşanan soykırımı, hesabı görülmeden sonraki nesillere aktarmayı reddediyoruz. Bugün döktüğümüz gözyaşının, söylediğimiz sözün, attığımız her somut adımın Filistinli masumlar için hayati anlamı var. Gözyaşlarımızla birlikte Maysa Yousuf gibi Filistin'in ve insanlığın geleceği olan çocuklara bir gün barışı ve huzuru da Gazze ve Filistin topraklarına ulaştırma ümidini taşıyor, Türkiye olarak, başta insani yardımlar olmak üzere elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz."
Sergiyi gezen Emine Erdoğan, Gazzeli çocukların resimlerini inceledi.
Serginin açılışına, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.
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