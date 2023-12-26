Fransız vekilden işgalci İsrail’e ‘Noel’ çağrısı: “7 Ekim’den bu yana acı çeken Gazzelileri de düşünün”
Gazze’de 2 ayı aşkın bir süredir katliam yapan işgalci İsrail, dünyanın dört bir yanından tepki almaya devam ediyor. Gazze Şeridi’nden neredeyse nefes alacak bir alan bırakmayan soykırımcılar hastane, okul ve ibadethaneleri yerle bir etti. Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Neol’ paylaşımı yapan katil Netanyahu, Hristiyanlardan sert tepki gördü. Bunun üzerine, işgalci ordusunda bulunan Fransız asıllı askerlerin yargılanmasını isteyen Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Antoine Leaument, Noel'de, 7 Ekim'den bu yana acı çeken Gazzelileri de düşünmeye çağırdı. İşte tüm detaylar…
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den beri Gazze'deki abluka ve bombardımanları sonucu bölgede 20 bini aşkın masumu katletti. Bunun yanı sıra tüm yerleşim bölgelerini de bombaladı. Hedef ve insan gözetmeksizin saldırılarına devam eden soykırımcılar, bölgedeki camileri, hastaneleri, okulları ve kiliseleri yerle bir etti.
Yaptığı soykırıma dünyadan beklediği desteği alamayan Netanyahu, Hristiyanlara şirin görünme girişimlerine atıldı. Önceki gün sosyal medya hesabından Hristiyanların 'Neol'ini kutlaması üzerine dünyanın en eski üçüncü Ortodoks kilisesini bombaladığı hatırlatıldı.
Dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler, Siyonist İsrail'in soykırımı karşısında Filistin'e özgürlük istemeye devam ediyor.
İŞGALCİLERE 'NOEL' ÇAĞRISI: GAZZELİLERİ DE DÜŞÜNÜN
Leaument, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze halkıyla dayanışma mesajı içeren video paylaştı.
Videoda Gazze'deki durumun "kötü olmaya devam ettiğine" dikkati çeken Leaument, bölgede aralarında çocukların da bulunduğu 20 bini aşkın kişinin öldürüldüğünü belirtti.
Leaument, Noel'i ailesi ve arkadaşlarıyla geçirenleri, 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümetinin "intikam siyaseti" nedeniyle acı çeken Gazzelileri Noel Bayramı döneminde de düşünmeye çağırarak, "İsrail hükümeti, okul, hastane, sivil konutları bombalıyor, bir nevi Gazze'de var olan hayatı yıkıyor" dedi.
Öte yandan, Fransız muhalif milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını eleştirdi.
"KAÇ TANE FİLİSTİNLİ SİVİL BU OBÜS MERMİSİYLE ÖLDÜRÜLECEK?"
Fransız Milletvekili Thomas Portes X hesabından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birine "size güveniyoruz" yazdığı ana ait fotoğrafını paylaştı.
Portes, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, savaş suçlularının (İsrailli askerlerin) yanında bir obüs mermisini imzaladı. Kaç tane Filistinli sivil bu füzeyle öldürülecek?" ifadesini kullandı.
Muhalif milletvekili, "Gazze'deki soykırımın" İsrail devletinin en üst düzey makamlarınca onaylandığı değerlendirmesinde bulunarak, bu durum karşısında sessiz kalanların utanması gerektiğini savundu.
"GAZZE'YE BOMBA YAĞMURU YAĞMAYA DEVAM EDİYOR"
LFI Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot da yaptığı X paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 80 günün geride kaldığını anımsatarak, "Gazze'ye bomba yağmuru yağmaya devam ediyor. Daha da kötüsü aşırı sağcı suçlu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bombaların artacağını duyurdu. Çocuklar için (insani) ara yok." açıklamasında bulundu.
Panot, Filistinli ebeveynlerin soluk almaya fırsat bulamadığını vurgulayarak bölgede derhal ateşkes sağlanması için çağrısını yineledi.
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