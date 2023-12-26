Fransız vekilden işgalci İsrail’e ‘Noel’ çağrısı: “7 Ekim’den bu yana acı çeken Gazzelileri de düşünün”

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den beri Gazze'deki abluka ve bombardımanları sonucu bölgede 20 bini aşkın masumu katletti. Bunun yanı sıra tüm yerleşim bölgelerini de bombaladı. Hedef ve insan gözetmeksizin saldırılarına devam eden soykırımcılar, bölgedeki camileri, hastaneleri, okulları ve kiliseleri yerle bir etti.