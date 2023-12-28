İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yoğun bombardımanlarla saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana bölgede nefes alacak yer bırakmayan Siyonist İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Burc Muştihi binasını yerle bir etti. Aralarında çocukların da bulunduğu saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 19:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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