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Haberler Galeri İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yoğun bombardımanlarla saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana bölgede nefes alacak yer bırakmayan Siyonist İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Burc Muştihi binasını yerle bir etti. Aralarında çocukların da bulunduğu saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 19:50
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İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den beri Gazze'yi yoğun abluka ve bombardıman altında tutmaya devam ediyor. Gücünü ve desteğini kaybeden Siyonistler, Filistinli sivilleri acımasızca katlediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

MÜLTECİ KAMPINI YERLE BİR ETTİ

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İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Burc Muştihi binası ağır hasar gördü.

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İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

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İşgalci İsrail kana doymuyor: Gazze’deki mülteci kampı yerle bir oldu! Ölenler arasında çocuklar da var

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Beyt Lahya ve Deir El Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında ölenler arasında çocukların da olduğu açıklandı.