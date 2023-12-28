Gazzeli babanın feryadı yüreklere dokundu! “Al bu bisküviyi de cennete götür”
Gazz’deki soykırımın 83’üncü gününde işgalci İsrail ordusunun bombardımanları altında çocuklar yine can verdi. Şehit evladının başında feryat eden Filistinli bir babanın oğluna seslenişi yürekleri dağladı. Çocuğunun en sevdiği bisküviyi alan baba, “Al bu bisküviyi de cennete götür" dediği anlar duygulandırdı. İşte Filistinli babanın şehit evladıyla olan o diyaloğu…
İşgalci İsrail, Gazze'de öldürecek bebek bile bırakmadı. 21 bini aşkın sivili acımasızca katleden katil İsrail, birçok binlerce çocuğu yetim ve öksüz bırakırken, bir o kadar da anne ve babayı evlatlarından kopardı. Soykırımın 83'üncü gününde saldırılarına yoğun bir şekilde devam eden katil İsrail, ölüm listesine bir sabiyi daha ekledi.
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ
Filistinli bir babanın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında öldürülen oğluna vedası sırasında bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri dağladı.
Filistinli bir gazetecinin sosyal medya paylaşımına göre, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan El-Guf ailesi İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak güneye göç etti.
AİLEDEN 6 KİŞİYİ KATLETTİ
Han Yunus'ta tanıdıkları bir ailenin evine yerleşen Guf ailesi burada da İsrail saldırılarından kaçamadı. İsrail ordusu, Guf ailesinin sığındığı evi hedef aldı ve 6 kişiyi öldürdü.
Öldürülenlerden biri de 2 yaşındaki Firaz el-Guf'tu. Babasının Firaz'a Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki vedasını gösteren görüntü sosyal medyaya yansıdı.
Görüntüde Filistinli babanın İsrail saldırısında öldürülen oğlunun eline bisküvi vermeye çalışması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
"AL ONU DA CENNETE GÖTÜR"
Gözyaşları içinde oğluna veda eden ve bisküviyi Firaz'ın eline tutuşturmaya çalışan babanın, "Sana onu (bisküviyi) getirdim, al onu sende kalsın, al." dediği duyuldu.
İSRAİL, KADIN VE ÇOCUKLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU 21 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşan 21 bin 320 Filistinli öldürüldü.
Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 1,9 milyonu yerinden oldu.
İsrail'in yardım tırlarının girişine çıkardığı engeller nedeniyle Gazze'de başta çocuklar olmak üzere bölge halkı açlık sıkıntısıyla da mücadele ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise ders geçme notu hesaplama
- Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray'dan bomba gibi ara transfer
- MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI: Ortak sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? 6. ve 9. sınıf soru cevap anahtarı...
- Yerel seçim ne zaman, kaç gün kaldı 2024? YSK belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
- Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...
- Sigaraya zam gelecek mi 2024? Yeni yılda ne kadar olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları...
- 2024 yılında hepsi değişiyor! Ehliyet, pasaport, yeni kimlik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- 2024 DASK FİYATLARI: Zorunlu Deprem Sigortası ücreti ne kadar? DASK Poliçe prim ve bedeli hesaplama
- Euro, dolar ne kadar, kaç TL oldu? Alış - satış fiyatı! 28 Aralık 2023 güncel döviz kuru...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...
- Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?
- Tahta kaşıkları temizlemeden geçmeyin! Gizli tehlike sağlığınızı riske atıyor!