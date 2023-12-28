Gazzeli babanın feryadı yüreklere dokundu! “Al bu bisküviyi de cennete götür”

İşgalci İsrail, Gazze'de öldürecek bebek bile bırakmadı. 21 bini aşkın sivili acımasızca katleden katil İsrail, birçok binlerce çocuğu yetim ve öksüz bırakırken, bir o kadar da anne ve babayı evlatlarından kopardı. Soykırımın 83'üncü gününde saldırılarına yoğun bir şekilde devam eden katil İsrail, ölüm listesine bir sabiyi daha ekledi.