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Gazzeli babanın feryadı yüreklere dokundu! “Al bu bisküviyi de cennete götür”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Gazzeli babanın feryadı yüreklere dokundu! “Al bu bisküviyi de cennete götür”

Gazz’deki soykırımın 83’üncü gününde işgalci İsrail ordusunun bombardımanları altında çocuklar yine can verdi. Şehit evladının başında feryat eden Filistinli bir babanın oğluna seslenişi yürekleri dağladı. Çocuğunun en sevdiği bisküviyi alan baba, “Al bu bisküviyi de cennete götür" dediği anlar duygulandırdı. İşte Filistinli babanın şehit evladıyla olan o diyaloğu…

İşgalci İsrail, Gazze'de öldürecek bebek bile bırakmadı. 21 bini aşkın sivili acımasızca katleden katil İsrail, birçok binlerce çocuğu yetim ve öksüz bırakırken, bir o kadar da anne ve babayı evlatlarından kopardı. Soykırımın 83'üncü gününde saldırılarına yoğun bir şekilde devam eden katil İsrail, ölüm listesine bir sabiyi daha ekledi.

BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

Filistinli bir babanın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında öldürülen oğluna vedası sırasında bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri dağladı.

Filistinli bir gazetecinin sosyal medya paylaşımına göre, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan El-Guf ailesi İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak güneye göç etti.

AİLEDEN 6 KİŞİYİ KATLETTİ

Han Yunus'ta tanıdıkları bir ailenin evine yerleşen Guf ailesi burada da İsrail saldırılarından kaçamadı. İsrail ordusu, Guf ailesinin sığındığı evi hedef aldı ve 6 kişiyi öldürdü.

Öldürülenlerden biri de 2 yaşındaki Firaz el-Guf'tu. Babasının Firaz'a Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki vedasını gösteren görüntü sosyal medyaya yansıdı.

Görüntüde Filistinli babanın İsrail saldırısında öldürülen oğlunun eline bisküvi vermeye çalışması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

"AL ONU DA CENNETE GÖTÜR"

Gözyaşları içinde oğluna veda eden ve bisküviyi Firaz'ın eline tutuşturmaya çalışan babanın, "Sana onu (bisküviyi) getirdim, al onu sende kalsın, al." dediği duyuldu.

İSRAİL, KADIN VE ÇOCUKLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU 21 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşan 21 bin 320 Filistinli öldürüldü.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 1,9 milyonu yerinden oldu.
İsrail'in yardım tırlarının girişine çıkardığı engeller nedeniyle Gazze'de başta çocuklar olmak üzere bölge halkı açlık sıkıntısıyla da mücadele ediyor.

Ölenlerin iç organlarını çaldılar
Gazzeli aileye kezzaplı saldırı!
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