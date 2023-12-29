İngiltere’den Ukrayna’ya 200 hava savunma füzesi

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunmasını ve Batı'nın kararlılığını test ettiğini belirterek, "Putin, zafer kazanabileceğini sanıyor ancak, yanılıyor" dedi.





Özgür dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Shapps, "Ukrayna için çabaları 2 katına çıkarmamız ve Ukrayna'ya kazanması için gerekenleri sağlamamızın tam zamanı" ifadelerini kullandı.