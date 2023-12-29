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İngiltere'den Ukrayna’ya 200 hava savunma füzesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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İngiltere’den Ukrayna’ya 200 hava savunma füzesi

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla Ukrayna’ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderildiği belirtildi.

Rusya'nın bugün 158 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığı Ukrayna'ya batıdan yardım gelmeye devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderildiği duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunmasını ve Batı'nın kararlılığını test ettiğini belirterek, "Putin, zafer kazanabileceğini sanıyor ancak, yanılıyor" dedi.



Özgür dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Shapps, "Ukrayna için çabaları 2 katına çıkarmamız ve Ukrayna'ya kazanması için gerekenleri sağlamamızın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

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