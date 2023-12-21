META’nın Gazze sansürü belgelendi! Soykırımın gerçeklerini böyle susturmuşlar

"FİLİSTİNLİLERİN ACISINI GÖRÜNMEZ KILDILAR"

HRW yetkilisi Deborah Brown, yaptığı açıklamada, Meta'nın Filistin'i destekleyen içeriklere sansür uygulamasının, halihazırda Filistinlilerin sesini boğan zalimlik ve baskı ortamının daha da ağırlaşmasına yol açtığını ifade etti. Brown, "Sosyal medyanın, insanların yaşadıklarına tanıklık etmeleri ve hak ihlallerine karşı seslerini yükseltmeleri için önemli bir platform olduğunu" söyledi. Meta'nın uyguladığı sansürün, Filistin halkının çektiği acıları daha da görünmez kıldığını söyleyen Brown'ın açıklamaları, sansürün arkasındaki gerçeği gözler önüne serdi.