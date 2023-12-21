META'nın Gazze sansürü belgelendi! Soykırımın gerçeklerini böyle susturmuşlar
Katil İsrail 7 Ekim'den itibaren Gazze'de okul, kilise, yerleşim yerleri ve hastaneleri hedef alarak bölgeyi enkaz kente çevirdi. Yaşlı kadın çocuk ayırt etmeden sivilleri öldürerek soykırıma imza atan terör ordusuna karşı akılalmaz bir sansür politikası yürüten Meta'nın uygulamaları raporlarla belgelendi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sosyal medya devi Meta'nın İsrail ordusunun katliamını anlatan sesleri bilerek susturduğuna ilişkin bir rapor hazırladı.
İsrail Gazze'de aralıksız soykırım uygulamalarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana kan donduran bir sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, Batılı sosyal medya sermayesini de arkasına alarak katliama karşı yükselen sesleri susturmaya çalışıyor. Gazze katliamının ilk günlerinden itibaren İsrail'in işlediği savaş suçlarını örtbas etmeyi kendine görev edinen sosyal medya şirketi Meta'nın sansür uygulamaları bu kez raporlarla belgelendi.
SANSÜR RESMEN BELGELENDİ
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Meta'nın Filistin halkının uğradığı soykırımın gerçeklerini sistematik olarak susturmaya yönelik sansür uyguladığına ilişkin bir rapor yayımladı.
Facebook ve Instagram'ın çatısı altında olduğu Meta'nın Filistin'e destek veren içerikleri, "İçerik kaldırma, Hesapların askıya alınması veya silinmesi, İçerikle etkileşimde bulunamama, Hesapları takip edememe veya etiketleyememe, Instagram/Facebook Live gibi özelliklerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar, Gölge yasağı" kategorilerine sokarak yok ettiğini kanıtladı.
"FİLİSTİNLİLERİN ACISINI GÖRÜNMEZ KILDILAR"
HRW yetkilisi Deborah Brown, yaptığı açıklamada, Meta'nın Filistin'i destekleyen içeriklere sansür uygulamasının, halihazırda Filistinlilerin sesini boğan zalimlik ve baskı ortamının daha da ağırlaşmasına yol açtığını ifade etti. Brown, "Sosyal medyanın, insanların yaşadıklarına tanıklık etmeleri ve hak ihlallerine karşı seslerini yükseltmeleri için önemli bir platform olduğunu" söyledi. Meta'nın uyguladığı sansürün, Filistin halkının çektiği acıları daha da görünmez kıldığını söyleyen Brown'ın açıklamaları, sansürün arkasındaki gerçeği gözler önüne serdi.
SANSÜR 60 ÜLKEDE UYGULANDI
Öte yandan raporda, dünya çapında 60 ülkede binin üzerinde Meta sansür vakasının tespit edildiği bilgisi yer aldı. Sansürlenen içerikler arasında Filistin'i destekleyen barışçıl ifadelerin ve Filistinlilerin insan hakları hakkında kamuya açık tartışmaların da yer aldığı öğrenildi. Buna göre Filistinli sivillerin ölümleri ve çektikleri acıları belgeleyen ve haber değeri taşıyan gönderiler, Meta tarafından kaldırıldı. Kaldırılma nedenleri olarak ise "şiddet içeren içerik, nefret söylemi, çıplaklık" maddeleri gösterildi.
Meta, Filistin'i destekleyen yüzlerce içeriği, "tehlikeli örgütler ve kişiler" politikası gerekçesiyle kaldırdı. Filistinlilere destek veren kullanıcıların hesapları silindi, askıya alındı, gönderilerin görünülürlüğü kısıtlandı veya gizlendi.
HRW analizini tamamladıktan sonra yüzlerce kişi, Meta sansürünü bildirmeye devam etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün aldığı toplam vaka sayısının 1.050'den çok daha fazla olduğu açıklandı.
HRW, "Meta, platformlarında insan hakları ihlalleri ve siyasi hareketler de dahil olmak üzere korumalı ifadeye izin vermelidir" ifadeleriyle yapılan sansüre tepki gösterdi.
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