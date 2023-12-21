Son dakika: Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, yaşanan olayın ardından A Haber'de son detayları aktardı.

Egemen Bağış'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

11 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 25 kişinin yaralı olduğuna dair bilgiler var. Şu ana kadar herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile ilgili bize yansıyan bir durum yok. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Vatandaşlarımız ile temas halindeyiz. Prag'ın alışık olmadığı bir durum. Avrupa'nın en güvenli başkentlerinden biri olarak bilinen bir yer, maalesef çok acı bir tecrübe yaşanıyor.

Şehirde çok ciddi bir şekilde trafik sıkıntısı başladı. Birçok yerde güvenlik önlemleri başladı.

Çek polisinin kendi sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiye göre, saldırgan etkisiz hale getirildi. Biz buradan saldırganın öldürüldüğünü anlıyoruz. Ama bazı sosyal medya hesapları da kendisinin saldırıların ardından intihar ettiği söyleniyor.

ÇEK POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Polisin olaya ilişkin açıklamasında, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.