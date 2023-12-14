Facebook’tan sapkın tuzak: Çocuklar için büyük tehlike! Meta’dan tepki çeken karar

AİLELERE FACEBOOK UYARISI: ARTIK NELER OLUP BİTTİĞİNİ GÖREMİYORUZ

Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) operasyonlarından sorumlu genel müdürü Rob Jones ise ailelere çocuklarının Facebook kullanmasına izin verme konusunda "çok dikkatli düşünmelerini" tavsiye edeceğini söyledi ve "Yıllar geçtikçe Meta bize görsel gönderme konusunda çok sorumlu davrandı ve bunun nedeni platformlarında neler olup bittiğini görebilmeleriydi. Şifrelemeyi getirerek platformlarında neler olup bittiğini artık görmeme kararı aldılar ve buna hayret ediyorum. Uçtan uca şifrelemeye geçeceklerini duyurduklarından beri onlara bunu yapmamaları için yalvardık fakat bu hafta anahtarı çevirdiler ve bu yüzden işler bizim için çok daha zorlaştı." dedi.

KURBANLARI KANDIRMAK İÇİN ÇOCUK KILIĞINA GİRİYORLAR

Facebook'ta etkili bir yaş doğrulama sistemi olmadığına dikkat çeken Jones, çocukların yetişkin kılığına, pedofililerin ise potansiyel kurbanlarını kandırmak için çocuk kılığına girdiğini söyledi.

Kullanıcıların web sitesine kaydolmak için 13 yaşında olması gerektiğine dikkat çeken Jones, "Eğer böyle bir platform işletiyorsanız çocukların da bu siteye gireceğini kabul etmeniz gerekir." dedi.