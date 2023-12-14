Facebook'tan sapkın tuzak: Çocuklar için büyük tehlike! Meta'dan tepki çeken karar
Skandal bir karara imza atan Meta, Facebook mesajlarına şifreleme uygulaması getirdi. Çocukları resmen pedofili ağına düşürecek düzen kuran Meta'ya tepkiler çığ gibi yükseldi. Uzmanlar, bu karar ile pedofililerin tespit edilme şansının azalacağını belirterek çocukların Facebook ve Instagram'dan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.
Facebook çocuklar için en büyük tehlike olma yolunda hızla ilerliyor. İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Meta'nın şifreli mesajlaşmayı uygulamaya koymasının ardından aileleri uyarmaya başladı. The Times'ın haberine göre bir bakan Meta'nın kararını "ahlaki açıdan kınanacak bir karar" olarak tanımlarken çocuk istismarı vakalarının artacağı konusunda uyarıda bulundu.
FACEBOOK'TAN PEDOFİLİ SKANDALI
Meta'nın geçtiğimiz hafta verdiği mesajlaşma hizmetini şifreleme kararının çocuk istismarcılarının ve pedofililerin, çocukların cinsel görüntülerini paylaşmalarına olanak sağlayacağı düşünülüyor. İngiltere İçişleri Bakanı Chris Phillip the Times'a konuştu ve "Meta'nın kararı büyük ölçüde sorumsuzcadır ve binlerce pedofilinin tutuklanmasını engelleyecektir. Bir ebeveyn olarak Meta'nı kârını, çocukları yağmacı cinsel istismarcılardan koruma güvenliğinin önüne koyması ahlaki açıdan kınanacak bir davranıştır. Bu korkunç karardan derhal vazgeçilmelidir. Ulusal Suç Ajansı'nın çocukların bu düzeyde riske maruz kalmaması yönündeki tavsiyesine katılıyorum." ifadelerini kullandı.
AİLELERE FACEBOOK UYARISI: ARTIK NELER OLUP BİTTİĞİNİ GÖREMİYORUZ
Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) operasyonlarından sorumlu genel müdürü Rob Jones ise ailelere çocuklarının Facebook kullanmasına izin verme konusunda "çok dikkatli düşünmelerini" tavsiye edeceğini söyledi ve "Yıllar geçtikçe Meta bize görsel gönderme konusunda çok sorumlu davrandı ve bunun nedeni platformlarında neler olup bittiğini görebilmeleriydi. Şifrelemeyi getirerek platformlarında neler olup bittiğini artık görmeme kararı aldılar ve buna hayret ediyorum. Uçtan uca şifrelemeye geçeceklerini duyurduklarından beri onlara bunu yapmamaları için yalvardık fakat bu hafta anahtarı çevirdiler ve bu yüzden işler bizim için çok daha zorlaştı." dedi.
KURBANLARI KANDIRMAK İÇİN ÇOCUK KILIĞINA GİRİYORLAR
Facebook'ta etkili bir yaş doğrulama sistemi olmadığına dikkat çeken Jones, çocukların yetişkin kılığına, pedofililerin ise potansiyel kurbanlarını kandırmak için çocuk kılığına girdiğini söyledi.
Kullanıcıların web sitesine kaydolmak için 13 yaşında olması gerektiğine dikkat çeken Jones, "Eğer böyle bir platform işletiyorsanız çocukların da bu siteye gireceğini kabul etmeniz gerekir." dedi.
ÇOCUKLAR ARTIK TEHLİKEDE
Ulusal Suç Ajansı Genel Müdürü Graeme Biggar ise Meta'nın mesaj şifreleme uygulaması ile ilgili şöyle konuştu:
Ayda 800 kişiyi (çocuk istismarı nedeniyle) tutukluyoruz ve ayda bin 200 çocuğu koruyoruz. Meta'nın katkısı bunda gerçekten önemliydi bu yüzden bunun azalacağını düşünüyoruz. Aldıkları karar bizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı, uygulamaya koymayı planladıkları tedbirlerin daha önceki düzenlemelerin korunmasını sağlayacağına inanmıyoruz.
Mark Zuckerberg'in şirketi daha önce de "çocuklara karşı işlenen suçları görmezden gelmekle" suçlanmıştı. İcra Kurulu Başkanı Sir Peter Wanless, teknolojinin istismarcıların genç kurbanları istismar etmesini ve görüntüleri diğer suçlularla paylaşmasını kolaylaştırdığını söyledi ve "Bu, halkın çevrim içi ortamda temel çocuk güvenliğine verdiği önceliğe aykırıdır." dedi.
Meta sözcüsü ise pedofiliyi artıracak olan uygulamanın "insanları bilgisayar korsanlarından, dolandırıcılardan ve suçlulardan korumaya yardımcı olacağını" iddia etti.
ÇOCUKLARA CİNSEL İÇERİKLİ REKLAMLAR
The Wall Street Journal da Meta'nın Instagram ve Facebook ile ilgili raporunda, platformlarda "çocukların müstehcen görüntüleri" ve "açıkça cinsel içerikli yetişkinlere yönelik videolar". yer aldığına dikkat çekmişti.
The Journal'ın, Disney ve Pizza Hut gibi markaların seks eylemlerinin simülasyonu ve çocukları içeren müstehcen gönderilerin yanında reklamlarının görüntülendiğini ortaya çıkarmış ve şu ana kadar yalnızca iki marka (arkadaşlık siteleri Bumble ve Match Meta'nın platformlarından uzaklaştırılmıştı.
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