META provokasyonu yine devrede! Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi yapmadığı paylaşım yüzünden gözaltında! Gururla paylaştılar...
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın gözetmeksizin büyük bir soykırıma imza atarken başta ABD ve AB ülkeleri yaşananlar karşısında üç maymunu oynuyor. Bunun yanında META'ya bağlı olan Instagram, Facebook ve Threads sosyal medya platformlarında Filistin'de yaşanan soykırıma ilişkin büyük bir sansür uygulanıyor. Bunun yanında META'da gerçek olmayan hesaplar üzerinden gözaltılar yaşanırken "Filistin'in cesur kızı" olarak tanınan Ahed Tamimi yapmadığı bir paylaşım yüzünden gözaltına alındı. Tamimi'nin ailesi kendisinin sosyal medya kullanmadığını ifade ederken Tamimi'nin annesi "Ahed’in adına açılmış fakat hiçbir bağlantısı olmayan bir sürü hesap var” dedi. İsrail ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir ise Tamimi'yi tutuklayan askerleri tebrik etti. İşte detaylar...
BATI FİLİSTİN SANSÜRÜ PEŞİNDE
Bunun yanında ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor..
FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN BİNLERCE HESAP DEVRE DIŞI KALDI
Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail propagandası görünür kılındı. META, Facebook ve Instagram'da Filistin'e destek olan binlerce sayfayı kapattı on binlercesine erişim sınırlaması getirdi.
META YİNE DEVREDE! AHED TAMİMİ GÖZALTINDA
Diğer yandan META'nın önderliğinde sosyal medya üzerinden kirli operasyonlar da devam ediyor. Dünyanın İsrail askerine attığı tokatla tanıdığı Filistinli Ahed Tamimi ailesinin sahte olduğunu söylediği bir Instagram paylaşımı nedeniyle İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
OLMAYAN HESAP ÜZERİNDEN GÖZALTI
Ancak Tamimi'nin ailesi onun bir Instagram hesabının olmadığını ve paylaşımın sahte olduğunu söyledi. Gönderi artık internette görüntülenmiyor, ayrıca Tamimi'nin adını ve geçen hafta yayınlandığı fotoğrafı taşıyan hesaba da artık ulaşılamıyor.
"EŞYALARI YAĞMALAYIP KIZIMI GÖTÜRDÜLER"
Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, Pazartesi günü bir düzineden fazla İsrail askerinin Nabi Saleh köyündeki evlerine girdiğini, eşyalarını yağmaladığını ve ardından kızını götürdüklerini ifade etti.
"ŞİMDİ KIZINI ALIYORUZ SANA DA SIRA GELECEK"
Anne Temimi, İsrailli subayın kendisine "Ahed'i ve eşini aldıklarını, diğer çocuklarını da gözaltına almaya geleceklerini söylediğini" dile getirdi.
"AHED ADINA AÇILAN BİR SÜRÜ HESAP VAR"
Tamimi ayrıca "Ahed'in adına açılmış fakat hiçbir bağlantısı olmayan bir sürü hesap var" dedi.
İSRAİLLİ BAKAN GURURLA PAYLAŞTI
İsrail ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir, eski adıyla Twitter'da X hesabında "terörist" olarak nitelendirdiği Bayan Tamimi'yi tutuklayan güvenlik güçlerini tebrik etti.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir X hesabından paylaştığı gönderide Tamimi'nin gözaltında olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Tamimi'yi Nazilere sempati duymak ve destek vermekle suçlayan Ben-Gvir, "Teröristlere ve terörizmi destekleyenlere sıfır tolerans!" yazdı.
14 YAŞINDAYKEN İSRAİLLİ ASKERE TOKAT ATMIŞTI
Tamimi, 2015'te, henüz 14 yaşındayken kolu alçıda olan küçük kardeşinin gözaltına alınmasını engellemek için İsrailli askerlere direnmiş ve kollarını ısırmıştı. İsrailli askerlere direnen Tamimi, daha sonra dünya genelinde ünlü olmuştu. Filistin davasının simgesi haline gelen Tamimi'ye "Filistinli cesur kız" lakabı takılmıştı.
A HABER'E KONUŞMUŞTU
Tüm dünya Filistinli genç kızı katil İsrail askerine attığı tokatla tanıdı. A Haber muhabiri Özlem Aktay, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, dünyanın tanıdığı Ahed Tamimi ile bir araya geldi. Tamimi'ye hafızalara kazınan o anı sordu.
"KUZENİMİ BAŞINDAN VURDULAR"
Tamimi, "Ben askere tokat attığımda onlar benim evimdeydi. 13-14 yaşlarında olan kuzenimi başından vurdular. Vurduktan sonra bize kuzenimin öldüğünü söylediler. Ama ölmemişti, başından yaralanmıştı. Şu anda da o kuzenim hapiste." dedi.
"8 AY BOYUNCA HAPİSTE KALDIM"
Tamimi, "Orada kuzenimi vuran askere tokat attım. Ona tokat attığım için beni tutukladılar, 8 ay boyunca hapiste kaldım. Bana işkence yaptılar, ailemi, arkadaşlarımı görmeme, onlarla konuşmama izin vermediler." ifadelerini kullandı.
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