META provokasyonu yine devrede! Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi yapmadığı paylaşım yüzünden gözaltında! Gururla paylaştılar...

İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırım yaparken bölgedeki katliamda şu ana kadar 10 bin insan hayatını kaybetti. Binlerce çocuk da katil İsrail tarafından öldürülürken özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri bu durum karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor.