META’dan dijital soykırım: Filistin’i destekleyen hesaplara sansür uyguluyor!

1948'den beri zulüm altında olan Filistinliler 29 gündür insanlık tarihinin en acı soykırımına kurban gidiyor. İşgalci İsrail'in bombardımanları arasında binlerce genç, yaşlı, çocuk şehit oluyor. Savaş dahilinde olmaması gereken hastaneleri tek tek yerle bir ediyor. ABD ve Batılı bazı ülkeler de bu kan emici İsrail'e koşulsuz destek vererek insan haklarının çiğnenmesine göz yumuyor.