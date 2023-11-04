META’dan dijital soykırım: Filistin’i destekleyen hesaplara sansür uyguluyor!
İşgalci İsrail, 29 gündür Gazze’deki yoğun bombardımanlarıyla insanlık tarihine adeta vahşet izletiyor. Hedef ve insan gözetmeksizin binlerce masumu katleden kan emici İsrail’e destek veren ABD ve Batılı şirketler de dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı örtbas etme çalışmalarını sürdürüyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu META da soykırımın dijital kanalını işletiyor. Instagram, Facebook, Messenger, Threads gibi markaların ana şirketi olan META, Filistin’i destekleyen hesapları tek tek devre dışı bırakıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Batı'nın ipliğini pazara çıkartan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'den, META’nın uyguladığı bu dijital soykırıma tepki gösterdi. Youssef, Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda sosyal medya kullanıcılarını META’ya boykota davet ederken aynı zamanda Facebook ve Instagram’a reklam verip Gazze’de İsrail soykırımına ortak olmayın" dedi.
1948'den beri zulüm altında olan Filistinliler 29 gündür insanlık tarihinin en acı soykırımına kurban gidiyor. İşgalci İsrail'in bombardımanları arasında binlerce genç, yaşlı, çocuk şehit oluyor. Savaş dahilinde olmaması gereken hastaneleri tek tek yerle bir ediyor. ABD ve Batılı bazı ülkeler de bu kan emici İsrail'e koşulsuz destek vererek insan haklarının çiğnenmesine göz yumuyor.
HEDEF GÖZETMEKSİZİN VURUYOR
Hedef gözetmeksizin tüm sivil yerleşim yerlerine saldıran soykırımcı İsrail, fosfor bombası gibi kimyasal silah da kullanarak insanların daha çok acı çekerek ölümüne sebep oluyor. Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olan katliama ise dünya adeta sessiz kalıyor.
UTANÇ VERİCİ: ABD VE BATIDAN SOYKIRIMA DESTEK
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Biden'ın ardından İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini açıkladı. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.
FİLİSTİN'E DİJİTAL SANSÜR
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor.
FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN BİNLERCE HESAP DEVRE DIŞI KALDI
Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı. META, Facebook ve Instagram'da Filistin'e destek olan binlerce sayfayı kapattı on binlercesine erişim sınırlaması getirdi.
MISIRLI KOMEDYEN BASSEM YOUSSEF'DEN TEPKİ
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Batı'nın ipliğini pazara çıkartan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'den META'nın Filistin sansürüne tepki gösterdi.
"Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor" diyen Youssef, "Ayrıca birçok kişi sayfamı takip etmekte sorun yaşıyor" dedi.
META'YA BOYKOT ÇAĞRISI
Öte yandan Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürüne Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden tepki yağdı. META'ya boykot çağrısında bulunan kullanıcılar, "Facebook ve Instagram'a reklam verip Gazze'de İsrail soykırımına ortak olmayın" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine birçok şirket ise META reklamlarını durdurduğunu açıklandı.
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