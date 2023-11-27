Tek işleri manipülasyon! Gazze'deki katliamın sponsoru META'ya büyük şok! Rusya'dan META Sözcüsü Andy Stone hakkında arama kararı...
Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden gelerek Filistinli hesapları sansürleyen ve İsrail hesaplarını ön plana çıkaran META'da skandallar bitmek bilmiyor. İsrail'in yaptığı tüm katliamlara ilişkin görüntüleri yok etme yarışına giren Facebook, Instagram ve Threads uygulamaları, Filistinlilere ait büyük sayfaları da kapattı. Diğer yandan Filistinlileri öldürme çağrısı yapan reklamlar META'da sansürsüz olarak yayınlandı. Bu gelişmeler yaşanırken flaş bir gelişme yaşandı ve Rusya, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone'u 'arananlar listesi'ne aldı. META, Türkiye'de de yerli ve milli medyayı sansürleyerek kitlelere erişimlerini engellemeye çalışmasıyla biliniyor...
FİLİSTİNLİLERİN SESİNİ KISMAK İÇİN YOĞUN SANSÜR
Facebook, Instagram ve Threads uygulamalarında Filistinlilerin sesinin dünyaya duyurulmasının engellemesi için büyük bir sansür uygulanıyor. ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'da Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail propagandası görünür kılındı.
BİNLERCE SAYFAYI KAPATTILAR
META, Facebook ve Instagram'da Filistin'e destek olan binlerce sayfayı kapattı on binlercesine erişim sınırlaması getirdi.
GEÇİÇİ DİYEREK KISITLADILAR
ABD'li teknoloji şirketi Meta, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "zararlı ve zararlı olabilecek" içeriklerin yayılması konusunda, sahibi olduğu Facebook'ta "geçici kısıtlayıcı tedbirler" aldı.
İSRAİL'İN KATLİAMINI SANSÜRLEDİLER
Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişiyi öldürdüğü saldırıya ilişkin paylaşılan görüntüleri sansürledi.
EN BÜYÜK FİLİSTİN SAYFASINI DA KAPATTILAR
Meta, Facebook'taki en büyük Filistin sayfası olan 'Quds News Network' hesabını kapattı. Quds News Network (QNN), eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te Arapça ve İngilizce haber sayfalarının Facebook'tan kaldırıldığını bildirdi ve bu eylemi "İsrail işgal hükümetiyle tam bir uyum" olarak nitelendirdi.
BİLGİLERİ DİREKT ABD VE İSRAİL'E İLETİYORLAR
Diğer yandan META İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı oluyor.
SAYFALARI KARA LİSTEYE ALIYORLAR
META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.
"FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRÜN" REKLAMINA ONAY
Facebook'un Filistinlilere yönelik şiddet çağrısı yapan bir dizi İsrail reklamının tamamının onaylandığı öğrenildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre Facebook, hem İbranice hem de Arapça olarak hazırlanan, doğrudan Filistinli sivillerin öldürülmesi çağrısında bulunan şiddet içerikleri reklamlara onay verdi..
"ARAP DOMUZLARI" SÖZÜNE GÖZ YUMDULAR
Kullanıcılarının Filistin bayrağı dahi paylaşmasını yasaklayan Facebook, Filistin halkı için yapılan "Arap domuzları" benzetmelerine ise göz yumdu.
HAMAS ÜYELERİNİN OLUMLU TAVRI RAHATSIZ ETTİ! ANINDA SANSÜR...
Diğer yandan META, Hamas üyelerinin İsrailli rehinelere yönelik uyguladığı insancıl tavrı dünyadan saklamak için bu konuda da sansüre gitti.
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinlerin takas noktasında Hamas üyeleriyle vedalaşması, onlara sallayarak gülümsemesi, Hamas üyelerinin de yaşlılara çocuk ve gençlere şefkatle yaklaşması dünyanın gözü önünde kayıtlara geçti
Dünya, esir takası sırasında yaşanan anları konuşurken, İsrail'in katliam sponsoru META, yeni skandallarla gündeme geldi. Katliamın ilk günlerinden bu yana Facebook ve Instagram'da İsrail yanlısı içeriklere izin verirken Filistin bayrağının paylaşılmasını dahi "terör propagandası" olarak değerlendiren META, bu kez de Hamas'a sansür getirdi.
O KOMEDYENE BİLE SANSÜR UYGULADILAR
Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Bassem Youssef, İsrail ve onun katliamlarını görmezden gelen Batı'ya tokat gibi ifadeler ile yüklenmiş ve sözleri beğeni toplamıştı. Bassem Youssef son yaptığı paylaşımda ise Facebook'un kendisine sansür ve kısıtlama uyguladığını dile getirdi.
BASSEM YOUSSEF: FACEBOOK ERİŞİMİMİ KISITLIYOR
Youssef bu duruma tepki olarak takipçilerinin de dile getirdiği konuyla ilgili Twitter üzerinden "Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor. Ayrıca birçok kişi sayfamı takip etmekte sorun yaşıyor. Nedenini merak ediyorum?" paylaşımında bulundu. Facebook, Whatsapp ve Instagram'ı da elinde bulunduran Meta şirketinin sosyal medya üzerinden İsrail'i aklamaya çalıştığı biliniyor. Daha önce de buna benzer pek çok olay yaşanmıştı.
RUSYA META SÖZCÜSÜNÜ ARANANLAR LİSTESİNE ALDI
Rusya, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin sözcüsü Andy Stone'u 'arananlar listesi'ne aldı.
Meta daha önce platformlarında Rus karşıtlığına yönelik herhangi bir adım atmaması nedeniyle 'radikal kuruluşlar' listesine alınmıştı.
"RUSLARA KARŞI YALAN HABERLERE İZİN"
Mart 2022'de Rusya Soruşturma Komitesi, şirkete karşı Ruslara yönelik 'şiddet ve cinayet çağrılarıyla' ilgili bir ceza davası açtı. O dönemde Meta'nın sözcüsü, Ruslara karşı yapılacak yalan haber, tehdit ve bu tarz haberlerin yasaklanmayacağını belirtmişti.
"RUSYA'DA YASAKLI DURUMDALAR"
2022'nin Ekim ayında Rusya'da Meta şirketi ve uygulamaları, 'terörist ve radikal kuruluş' ilan edilmişti. O zamandan beri, ülkede Facebook, Instagram ve Twitter yasaklı durumda.
2022'nin Nisan ayında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de 'kara liste'ye alınmıştı.
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