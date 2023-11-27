Tek işleri manipülasyon! Gazze’deki katliamın sponsoru META’ya büyük şok! Rusya’dan META Sözcüsü Andy Stone hakkında arama kararı...

EN BÜYÜK FİLİSTİN SAYFASINI DA KAPATTILAR

Meta, Facebook'taki en büyük Filistin sayfası olan 'Quds News Network' hesabını kapattı. Quds News Network (QNN), eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te Arapça ve İngilizce haber sayfalarının Facebook'tan kaldırıldığını bildirdi ve bu eylemi "İsrail işgal hükümetiyle tam bir uyum" olarak nitelendirdi.

BİLGİLERİ DİREKT ABD VE İSRAİL'E İLETİYORLAR

Diğer yandan META İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı oluyor.