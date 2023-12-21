Kassam Tugayları vurdukça vuruyor: Son rakam açıklandı! Yüzbinlerce milyon dolarlık zayiat
İşgalci İsrail ordusunu günbegün bozguna uğratan Kassam Tugayları, katilleri cehenneme postalamaya devam ediyor. 7 Ekim’den beri Gazze’deki masumlara kan kusturan işgalci İsrail, Hamas’ın gücüne artık karşılık veremez hale geldi. Üst üste uğradığı hezimetle kırılma noktasına gelen işgalci ordusunun zayiatı yüzlerce milyon dolarları bulurken Kassam Tugaylarının son duyurusuna göre, 720 İsrail askeri aracı imha edildi. İşte tüm detaylar…
Soykırımın ilk haftalarına göre uluslararası destekten mahrum kalan ve artık can çekişen katiller güç algısı çabalarına bile giremiyor. Hamas'ın gücü karşısında şaşkına uğrayan toplama Siyonistler, ABD'den gelen yüz milyonlarca dolarlık mühimmatlarla cehenneme göç ediyor. Daha önce Kassam Tugayları İsrail'e ait D9 buldozerini hurdaya çevirdiği görüntülerini paylaşmıştı.
Hamas Gazze'nin kuzeyindeki Tel el-Zatar bölgesinde İsrail'in zırhlı 300 bin dolarlık D9 buldezerininin omuzdan atılan basit bir füze ile imha etti.
Öte yandan, bölgeden gelen haberlere göre; El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta "Yasin 105" fuzesiyle 2 işgal tankını hedef aldı.
Ayrıca "Han Yunus'da" 1 işgal tankını ve 3 işgal askerini etkisiz hale getirdi.
SON RAKAM PAYLAŞILDI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 720 askeri aracı kısmi olarak ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu.
İŞGALCİLERE KARŞI KOYMAYA DEVAM
Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 76'ncı gününde, İsrail'e karşı koymaya ve ona büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi.
YÜZBİNLERCE MİLYON DOLARLAR PATLADI
Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan 720'sini kısmi olarak ya da tamamen imha ettiklerini söyledi.
KESKİN NİŞANCILARDAN EN AZ 15 BAŞARILI SALDIRI
Ebu Ubeyde, son bir haftada direniş güçlerinin en az 12 kere de İsrail askerleriyle doğrudan çatışmaya girdiğini, keskin nişancıların da en az 15 başarılı saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.
İsrail ordusunun, savaş meydanında bir başarı ve zafer arayışı içine girdiğini kaydeden Ebu Ubeyde, "bu amaçla kah direniş liderlerini öldürdüğünü, kah artık kullanılmayan eski bir tünel ya da artık bir füze rampası bulduğunu kah boş askeri mevzileri ya da evleri ele geçirdiğini ilan ettiğini" dile getirdi.
"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ KATLİAMLAR DİRENİŞE İNTİKAMDAN BAŞKA ÇARE BIRAKMADI"
İsrail ordusunun, eski tecrübelerden hiç ders çıkarmadığını söyleyen Ebu Ubeyde şöyle devam etti:
"İsrail daha önce de direniş liderlerini ve direnişçileri öldürdü ancak zafer onların kanlarıyla yeşerdi ve ruhları gücümüze güç kattı. İsrail karanlık tarihi boyunca katliamlar işledi ve halkımıza 'intikam' almaktan başka çare bırakmadı. Ancak bu ordu hala tarihi ahmaklıklarını işlemeye devam ediyor. Bu ordu, işgalden kurtulmak isteyen özgür insanların iradesinin ne anlama geldiğini anlayamadı."
İsrail'in Gazze'deki direnişi yok etme hedefinin "başarısızlığa mahkum" olduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde, bunun artık tartışmasız bir gerçek olduğunu dile getirdi.
Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması mevzusuna da değinen Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun başarısız rehine kurtarma girişimlerinin, bu meselenin tek çözümünün esir takası olduğunu kanıtladığını vurguladı.
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