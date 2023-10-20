Mark'ın cebi boşalmış! Meta'dan insanlık suçuna destek! Filistinlileri 'terörist' olarak çevirdiler
İşgalci İsrail’ Gazze’de okul, cami, hastane demeden sivillerin bulunduğu her yeri bombalıyor. Meta gibi büyük şirketler ise resmen soykırımı yok sayıp İsrail’i aklama yarışına girdi. Bu kez, Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevirdi. Sosyal medya platformunun imza attığı bu insanlık suçuna destek, büyük tepkilerin odağı oldu.
Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevrilmesi dikkatlerden kaçmadı.
OTOMATİK ÇEVİRİ SUÇLANDI
İlk olarak 404 media tarafından bildirilen skandal sosyal medyada büyük tepki çekti. META, problemin 'otomatik çeviriden' kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yaptı;
"Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik kullanıcılardan özür dileriz. 'Elhamdülillah' kelimesi artık 'Allah'a şükür' diye otomatik çevriliyor.''
''NEREDEN KAYNAKLANDIĞINI BİLMEMİZ GEREKİYOR''
YtKingKhan'ın paylaşımına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı "Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin, söyleyecek sözüm kalmadı" dedi. Başka bir kullanıcı çeviri hatasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Electronic Frontiers Avustralya'nın sözcüsü Fahad Ali, Meta'nın yeterince şeffaf olmadığına dikkat çekti ve şunları kaydetti;
"Bu dijital önyargılarla ilgili gerçek bir endişe var ve bunun nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Çeviri hatası otomasyon seviyesinden mi kaynaklanıyor? İnsan faktöründen mi kaynaklanıyor? Bu konuda netlik yok."
ÇALIŞANLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Meta çalışanları arasındaki tartışmalara erişimi olduğunu iddia eden eski bir Facebook çalışanı Guardian Avustralya'ya yaptığı açıklamada olayın hem şirket içinde hem de şirket dışında "pek çok insanı gerçekten çileden çıkardığını" ifade etti.
İSRAİL'İN GAZZE SOYKIRIMINA AKILALMAZ DESTEK
Dünya çapında hastanenin bombalanması vahşetine yükselen isyan sesleri sonrası saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini inkar eden İsrail, suçu Hamas'a atmaya çalıştı. Batı medyasıyla kol kola bir algı operasyonu yürüten İsrail, yaratmaya çalıştıkları mağduriyetle Batı medyasında göklere çıkarıldı.
Öte yandan günlerdir Batı medyasında kullanılan, İsrail'in soykırım eylemlerini örtbas etmeye yönelik dil, sosyal medyaya da sıçradı. Sosyal medyada bazı kullanıcıları, META'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'ın Filistin'e destek veren mesajları engellediğini söyledi.
GERİ VİTESE TAKTILAR! TEKER TEKER SİLDİLER
Buna göre Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.
Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatılmıştı.
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