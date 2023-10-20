Mark’ın cebi boşalmış! Meta’dan insanlık suçuna destek! Filistinlileri ’terörist’ olarak çevirdiler

''NEREDEN KAYNAKLANDIĞINI BİLMEMİZ GEREKİYOR''

YtKingKhan'ın paylaşımına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı "Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin, söyleyecek sözüm kalmadı" dedi. Başka bir kullanıcı çeviri hatasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Electronic Frontiers Avustralya'nın sözcüsü Fahad Ali, Meta'nın yeterince şeffaf olmadığına dikkat çekti ve şunları kaydetti;

"Bu dijital önyargılarla ilgili gerçek bir endişe var ve bunun nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Çeviri hatası otomasyon seviyesinden mi kaynaklanıyor? İnsan faktöründen mi kaynaklanıyor? Bu konuda netlik yok."