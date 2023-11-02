ABD şirketi META’nın da eli kanlı: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabına engel!

OTOMATİK ÇEVİRİ SUÇLANMIŞTI

İlk olarak 404 media tarafından bildirilen skandal sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Meta, problemin 'otomatik çeviriden' kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yapmıştı: "Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik kullanıcılardan özür dileriz. 'Elhamdülillah' kelimesi artık 'Allah'a şükür' diye otomatik çevriliyor.''

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN MESAJLAR KALDIRILIYOR

Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.

Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatılmıştı.