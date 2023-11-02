ABD şirketi META’nın da eli kanlı: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabına engel!
Hamas’ın işgalci İsrail’e karşı düzenlediği Aksa Operasyonunun ardından Gazze’de bombardımanlar arttı. Bebek katili İsrail 7 Ekim’den bu yanda binlerce masumun canına kıydı. Batılı bazı ülkelerin koşulsuz desteğini alan kan emiciler, milyon kullanıcısı olan Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların çatı şirketi olan META’yı ardına aldı. Gazze’de, dünyanın gözü önünde yapılan soykırımı sansürleme çabasına giren META, Filistinlilerin iletişim ağlarını engelledi. META, daha önce Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevirerek bir skandala imza atmıştı.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.
ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VURULDU
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.
Katil İsrail, son olarak da Cibaliya Mülteci Kampı'nı 24 saat içinde ikinci kez bombalayarak dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.
META'DAN FİLİSTİNLİLERE ENGEL!
Filistinli gençler tarafından İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli merkez Ekim 2023 raporunda çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Sada Social raporda, Meta'nın tanımladığı şekliyle "uçtan uca şireli" olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger uygulamalarının kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği yönünde ciddi şikayetler aldıklarını belirtti.
Raporda ayrıca, 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, yüzde 90'ından fazlası Gazze Şeridi'nde gazeteci olan 170'ten fazla Filistinli kullanıcının WhatsApp'ta engellendiği kaydedildi.
FİLİSTİNLİLERE 'TERÖRİST' ÇEVİRMESİ
Öte yandan ABD'li teknoloji şirketi Meta, Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevirmişti.
OTOMATİK ÇEVİRİ SUÇLANMIŞTI
İlk olarak 404 media tarafından bildirilen skandal sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Meta, problemin 'otomatik çeviriden' kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yapmıştı: "Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik kullanıcılardan özür dileriz. 'Elhamdülillah' kelimesi artık 'Allah'a şükür' diye otomatik çevriliyor.''
FİLİSTİN'E DESTEK VEREN MESAJLAR KALDIRILIYOR
Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.
Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatılmıştı.
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