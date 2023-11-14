Katliamda hayatını kaybeden İsrailli esirin işgalci İsrail’e son mesajı! Kassam Tugayları yayınladı: Ölmekten korkuyoruz
Günlerdir Gazze’ye uyguladığı abluka ve bombardımanlarla binlerce sivilin canına kıyan cani İsrail, ABD ve Batı gölgesine sığınarak katliamlarına devam ediyor. Savunmasız bebek, çocuk, kadın demeden öldüren işgalciler, Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirleri bile gözden çıkardı. Hamas, İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden İsrailli bir esirin görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde bir kadın esirin terör örgütü İsrail'e, "Şu anda Gazze'ye çok yoğun bir bombardıman var. Bombardımandan dolayı ölmekten korkuyoruz. Lütfen saldırılarınızı durdurun." çağrısında bulunduğu görüldü.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 39'uncu gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.
50 İSRAİLLİ ESİR BOMBARDIMANLARDA ÖLDÜ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.
İŞGALCİ İSRAİL'İN BOMBARDIMANINDA HAYATINI KAYBEDEN İSRAİLLİ ESİRDEN SON MESAJ: SALDIRILARI DURDURUN
Hamas, katil İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden İsrailli bir esirin görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde, soykırımcı İsrail'in saldırılarında ölen rehine kadının bombalı saldırıların durdurulmasını söylediği görüldü.
"BOMBARDIMANDAN DOLAYI ÖLMEKTEN KORKUYORUZ"
Bombardımanda hayatını kaybeden rehinenin yaptığı açıklamada, "İsrail'e Şu anda Gazze'ye çok yoğun bir bombardıman var. Bombardımandan dolayı ölmekten korkuyoruz. Lütfen saldırılarınızı durdurun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınladıkları videoda ki esirin İsrail'in saldırılarında öldüğünü belirterek, "Videosunu yayınladığımız İsrailli esirlerden birini, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda işgal kuvvetleri öldürdü." ifadelerine yer verdi.
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde rehinlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, çatışmalara 5 günlük ara karşılığında 70 kadar çocuk ve kadın İsrailli rehineyi serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtti.
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz 38. günde işgal tanklarına karşı direniyor ve onlarla birçok yerde çatışıyor. İşgalcilerin Gazze'deki direnişimizi bitirmek istemeleri onlar için ancak bir rüyadır. Mücahitlere duyulan güven, ümmetin Filistin'e olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Filistin'in davasına karşı tüm Müslümanlar sorumludur.
Sivil halkımıza karşı katliamlara seyirci kalanları tarih asla affetmeyecek ve Allah'ın katında bir hiç olacaklar." ifadelerine yer verdi.
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