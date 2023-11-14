Katliamda hayatını kaybeden İsrailli esirin işgalci İsrail’e son mesajı! Kassam Tugayları yayınladı: Ölmekten korkuyoruz

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz 38. günde işgal tanklarına karşı direniyor ve onlarla birçok yerde çatışıyor. İşgalcilerin Gazze'deki direnişimizi bitirmek istemeleri onlar için ancak bir rüyadır. Mücahitlere duyulan güven, ümmetin Filistin'e olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Filistin'in davasına karşı tüm Müslümanlar sorumludur.