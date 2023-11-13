Evi Yahudi hırsız tarafından çalınan Filistinli Yakup Bakır A Haber’e gerçekleri anlattı: 600 bin dolara geri satmak istediler

Yahudi işgalci, "Evi İsrail Devleti'nin ona sattığını" söyleyip, işin içinden çıkmaya çalışsa da inandırıcı olamıyor.

Çünkü bu topraklarda yüz binlerce aile yerinden yurdun edildi. Hepsinin tek umudu bir gün evlerine geri dönebilmek.

O görüntülerde Filistinli Yakup Bakır, "Bu adam bana babamdan kalan evi satmak istiyor. Bu benim babamın evidir. Bana ait olan şeyi nasıl satabilirsin anlayamıyorum! Evi kaça satacaksın bana şimdi?" ifadelerine yer verirken Yahudi hırsız, "Ben senle konuşmuştum.600 bin dolara satacağımı söylemiştim." şeklinde konuştu.

Filistinli adam ise sözlerinin devamında, "Bakın görüyorsunuz işte. Hem suçlu hem yüzsüz." cümlesini kurdu.

İşte Filistinli vatandaş ile Yahudi işgalci arasında geçen diyalog:

Filistinli: Bu ev dedem babam için inşa etmişti. Bana ait olanı bana satmaya çalışıyor, görüyor musun?