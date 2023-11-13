Evi Yahudi hırsız tarafından çalınan Filistinli Yakup Bakır A Haber’e gerçekleri anlattı: 600 bin dolara geri satmak istediler
Terör devleti İsrail, bir yandan Gazze’ye yönelik bombardımanıyla taş üstünde taş bırakmazken, bir yandan da, Filistin’de akıl almaz bir işgal politikası izliyor. Adına da sivil yerleşimci diyorlar. atv haber, işgal altındaki topraklarda evi gasp edilen Filistinli Yakup Bakır ile görüştü. Evi, sahibine verme karşılığında 600 bin dolar isteyen İsraillinin pişkinliğiyse pes dedirtti. İşte A Haber-ATV ekibinden Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi…
Yahudi yerleşimci; hem Filistinli ailenin evini işgal etti, hem de gasp ettiği o evi 600 bin dolara Filistinli adama satmak istedi.
Yahudi işgalci, "Evi İsrail Devleti'nin ona sattığını" söyleyip, işin içinden çıkmaya çalışsa da inandırıcı olamıyor.
Çünkü bu topraklarda yüz binlerce aile yerinden yurdun edildi. Hepsinin tek umudu bir gün evlerine geri dönebilmek.
O görüntülerde Filistinli Yakup Bakır, "Bu adam bana babamdan kalan evi satmak istiyor. Bu benim babamın evidir. Bana ait olan şeyi nasıl satabilirsin anlayamıyorum! Evi kaça satacaksın bana şimdi?" ifadelerine yer verirken Yahudi hırsız, "Ben senle konuşmuştum.600 bin dolara satacağımı söylemiştim." şeklinde konuştu.
Filistinli adam ise sözlerinin devamında, "Bakın görüyorsunuz işte. Hem suçlu hem yüzsüz." cümlesini kurdu.
İşte Filistinli vatandaş ile Yahudi işgalci arasında geçen diyalog:
Filistinli: Bu ev dedem babam için inşa etmişti. Bana ait olanı bana satmaya çalışıyor, görüyor musun?
Yahudi: Adın ne senin?
Filistinli: Benim adım Yakup.
Yahudi: Bak Yakup ben suçlu değilim. Ben evi satın aldım.
Filistinli: Kimden aldın evi?
Yahudi: Devletten aldım, bir subaydı bana satan.
Filistinli: Evi işgal ettin.
Yahudi: Hayır ben işgalci değilim subayın ne yaptığı beni ilgilendirmez.
A HABER - ATV EKİBİ FİLİSTİNLİ VATANDAŞA MİKROFON UZATTI
A Haber-atv ekibi, işgal altındaki topraklarda evi gasp edilen bir Filistinliyle görüştü.
Evi, sahibine verme karşılığında 600 bin dolar isteyen İsraillinin pişkinliğiyse pes dedirtti.
Muhabir Özlem Aktay, Doğu Kudüs'teki Şafat mülteci kampına giderek evi elinden alınan ve ardından 600.000 dolara yine ona satılmak istenen Yakup Bakır'a mikrofon uzattı.
"600 BİN DOLARA GERİ SATMAK İSTEDİLER"
Evi gasbedilen Filistinli Yakup Bakır, "Orası benim babadan kalma evim ama gidemiyorum. Dedemden kalma. Atadan kalma yerimiz için 600 bin dolar istiyorlar. Evimizi işgal ediyorlar." şeklinde konuştu.
Bakır'ın evi en eski yerleşim yeri olan Yafa'daydı. Şimdi yanında gökdelenler yükseliyor. Gasp edilen evi bölgenin en değerli yerinde ama Bakır, eli kolu bağlı şekilde çaresizlik ve yoksulluk içinde yaşıyor.
Maalesef aynı mağduriyet yaşayan pek çok kişi bu noktada çaresiz.
Yerinden yurdundan edilen Bakır, ailesiyle sığındığı mülteci kampında yaşıyor ve küçük bir de dükkanı var.
YAHUDİLERE İSYAN ETTİ
Yakup Bakır'ın dükkanına da giden A Haber ekibi tarihi röportajında Yakup'tan "İsrailli Yahudiler Filistin'e geldikten sonra önce evlerimizi aldılar ardından köylerimizi işgal edip Yahudilere verdiler. Dedem ve babam önce Ürdün'e göç etmek zorunda kaldı. Bir süre sürgünde kaldıktan sonra Batı Şeria'ya geri döndüler." yanıtını aldı.
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