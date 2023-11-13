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İşgalcilerden skandal yasa onayı! İsrailli olmayanlar terörist ilan edilebilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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İşgalcilerden skandal yasa onayı! İsrailli olmayanlar terörist ilan edilebilecek

Günlerdir Gazze’de katliam yapan işgalci terör örgütü İsrail, binlerce savunmasız masumun canını kıyıyor. Soykırımcılar savaş suçu işleyerek bölgedeki yaşam alanlarını bombalamaya devam ediyor. Çoluk çocuk demeden adeta insan kıyımı yapan Siyonist katiller, kendi sivil halkını Filistinlilere karşı silahlandırmasının yanı sıra yeni bir skandal karara imza attı. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiren terör örgütü İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

ULUSLARARASI KURULUŞUN TANIMLAMASI GEREKİYORDU

İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu.

"TERÖR OPERATÖRÜ" TANIMI

Yasada ayrıca "terör operatörü" tanımı, "bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.

SİLAH RUHSATI BAŞVURULARI REKOR KIRDI

İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi "Calcalist", "7 Ekim'de savaşın başladığı günden bu yana Ulusal Güvenlik Bakanlığına 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldığını" yazdı.

10 BİN KİŞİYE RUHSAT VERİLDİ

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi. 2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.

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