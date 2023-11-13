İşgalcilerden skandal yasa onayı! İsrailli olmayanlar terörist ilan edilebilecek

ULUSLARARASI KURULUŞUN TANIMLAMASI GEREKİYORDU

İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu.