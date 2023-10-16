BBC’den muhabirine ‘fosfor’ sansürü! Yayından aldılar

BEYAZ FOSFOR NEDİR?

Savaşlarda kullanılması yasak olan beyaz fosfor uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı da yasak. Çünkü çok tehlikeli bir silah olarak görülen beyaz fosfor top mermileri geniş bir alanda yayılıyor ve tek tek patladıktan sonra çıkan dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açıyor. Sivillerin yoğunluklu olduğu Gazze'de de küçük bir alanda 2,5 milyon insanın yaşadığı düşünüldüğünde İsrail'in savaş suçu işlediği ortaya çıkıyor. Beyaz fosfor top mermilerinin sonuçları ise tedavi edilemeyecek cinsten. Acılı bir ölüme neden olurken ayrıca ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabiliyor. Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor ve bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara da yol açıyor.