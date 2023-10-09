Son yılların en kanlı savaşı! İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik dinmiyor! İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

05.06 I 2 BİN 315 İSRAİLLİ YARALI

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı. Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

04.31 I SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi..Kentteki sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarının düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.