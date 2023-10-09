Son yılların en kanlı savaşı! İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik dinmiyor! İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı sonrası bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. Gazze'den İsrail yönüne doğru binlerce roket atılırken, İsrail bu saldırıya savaş uçaklarıyla bombalar yağdırararak yanıt verdi. Gece boyu bölgede çatışmalar sürerken çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. İşte dakika dakika yaşananlar...
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamasının ardından, Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı. Diğer yandan silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.
Bu gelişmelerin ardıdnan İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...
07.57 I 436 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.
07.13 I 73 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.
05.06 I 2 BİN 315 İSRAİLLİ YARALI
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı. Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.
04.31 I SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ
İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi..Kentteki sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarının düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.
Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.
03.37 | İSRAİL KENDİ ASKERLERİNİ VURDU
İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.
01.33 I BİR GRUP İSRAİLLİYİ ESİR ALDIK
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi.
00.50 HAMAS HAVALİMANINA SALDIRI DÜZENLEDİ
Abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi.
Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.
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