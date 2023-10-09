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İsrail'in bombardımanına A Haber canlı yayınında yakalandı! İşte Gazze'deki o korku dolu anlar...

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Giriş: 09.10.2023 09:54
Gazze'de yaşanan Ayesh Siam A Haber ekranlarına bağlanarak bölgede yaşananları anlattığı anlarda canlı yayında işgalci İsrail'in bombardımanına yakalandı. İşte olay sonrası büyük korku yaşayan Siam'ın o anları...
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