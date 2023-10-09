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İsrail’den Gazze sınırına yığınak! Netanyahu: Hamas’a cevabımız Orta Doğu’yu değiştirecek

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 15:38
Sderot’a asker, zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapılıyor.  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yeni açıklama geldi. Netanyahu, "Hamas’a cevabımız Orta Doğu’yu değiştirecek" dedi.
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