Times Meydanı'nda "Filistin'e özgürlük" nidaları! Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi
ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. "Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, ellerinde "Filistin'e destek, işgale son", "Direniş haklıdır", "Apartheid İsrail'e ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartlar taşıdı. Öte yandan, Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.
Times Meydanı'nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.
"Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, ellerinde "Filistin'e destek, işgale son", "Direniş haklıdır", "Apartheid İsrail'e ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartlar taşıdı.
Diğer yandan, bir grup İsrail yanlısı gösterici de ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı.
GRUPLAR ARASINDA SÖZ ÇATIŞMA YAŞANDI
İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.
Filistin yanlısı göstericiler, daha sonra sloganlar atarak İsrail'in New York Başkonsolosluğu önüne doğru yürüyüşe geçti.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, burada da bir süre devam ettikten sonra sona erdi.
NEW YORK VALİSİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM
New York Valisi Kathy Hochul, X sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Times Meydanı'nda yapılacak Filistin'e destek gösterisini kınayarak, "Planlanan miting iğrenç ve ahlaki açıdan tiksindirici" ifadelerini kullanmıştı.
Gösteriyi organize eden STK'lerden biri de X sosyal medya hesabından, "Vali Hochul'un anayasal protesto hakkımıza karşı nefreti körükleyen pervasız yorumlarını kınıyoruz. Baskıya ve apartheid'e karşı direniş Filistinlilerin temel hakkıdır. Haklı mücadelelerinde onların yanındayız." ifadeleriyle karşılık vermişti.
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