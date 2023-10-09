Times Meydanı'nda "Filistin'e özgürlük" nidaları! Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

Gösteriyi organize eden STK'lerden biri de X sosyal medya hesabından, "Vali Hochul'un anayasal protesto hakkımıza karşı nefreti körükleyen pervasız yorumlarını kınıyoruz. Baskıya ve apartheid'e karşı direniş Filistinlilerin temel hakkıdır. Haklı mücadelelerinde onların yanındayız." ifadeleriyle karşılık vermişti.

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