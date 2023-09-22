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TASS: Ermeni güçleri Karabağ’da silahlarını teslim etmeye başladı

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Giriş: 22.09.2023 20:07
Bu hafta içinde Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı anti-terör harekatı ile bölgede hakimiyet tam anlamıyla Gardaş'a geçti. Rus haber ajansı TASS’dan yapılana açıklamaya göre Ermeni güçleri Karabağ’da silahlarını teslim etmeye başladı. Diğer taraftan Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından iki sene içinde 258 ateşkes ihlali gerçekleştirildiğini belirledi.
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