TASS: Ermeni güçleri Karabağ’da silahlarını teslim etmeye başladı

Bu hafta içinde Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı anti-terör harekatı ile bölgede hakimiyet tam anlamıyla Gardaş'a geçti. Rus haber ajansı TASS’dan yapılana açıklamaya göre Ermeni güçleri Karabağ’da silahlarını teslim etmeye başladı. Diğer taraftan Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından iki sene içinde 258 ateşkes ihlali gerçekleştirildiğini belirledi.