Sömürgeci Fransa kara lekeye doymadı! Kıyafeti yüzünden okula alınmayan Müslüman öğrenciden BM'ye şikayet
Baş örtüsü ve peçenin yasaklanmasının ardından Fransa, Müslüman öğrenciler için bir de Abaya yasağı getirmişti. Batı’da yükselen İslamafobi her geçen gün skandal boyutlara ulaşırken, İslam karşıtlığı ile bilinen sömürgeci Fransa’da da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri ve uygulamaları bitmek bilmiyor. Son olarak Fransa'da yeni nesil kimono (önü açık uzun elbise) giydiği için derslere katılmasına izin verilmeyen Müslüman öğrenci, maruz kaldığı "ayrımcılık" nedeniyle bu ülke hakkında Birleşmiş Milletlere (BM) şikayette bulundu.
Fransa'da birçok öğrencinin yeni nesil kimono, uzun gömlek veya bol elbiseler giydiği için derslerden mahrum edilmesinin ardından okullarda abaya (uzun elbise) yasağı başka bir boyut kazandı.
Lyon kentinde yaşayan 15 yaşındaki Müslüman öğrenci, özellikle "dini aidiyeti gerekçesiyle maruz kaldığı ayrımcılık" nedeniyle BM Irkçılıkla Mücadele Raportörü Ashwini K.P.'ye şikayet dilekçesi gönderdi.
Öğrenci, Fransa'ya yönelik şikayet başvurusunu avukatı Nabil Boudi aracılığıyla gerçekleştirdi.
Dilekçede, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın okullarda getirdiği abaya yasağı eleştirilirken "Başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Fransız hükümetinin kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek için gerekli adımları atmadığını düşünüyoruz." sözlerine yer verdi.
FRANSA'DA TARTIŞMALI ABAYA YASAĞI KARARI
Fransa Eğitim Bakanı Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.
Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.
Abaya yasağı kararı, Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.
Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.
Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.
NE OLMUŞTU?
Fransa'da Müslüman öğrencilere yönelik ayrımcılık devam ediyor. 4 Eylül'de yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Fransa Milli Eğitim Bakanı Gabriel Attel'in duyurduğu abaya yasağı da uygulamaya sokuldu. Kıyafetini değiştirmeyi reddeden onlarca öğrenci okulun ilk gününde kapıdan çevrilirken yasaklı kıyafetler arasında kimononun da yer alması öğrencileri şaşırtmıştı.
KİMONO GİYDİĞİ İÇİN OKULA ALINMADI
Kimono giydiği için okula alınmayan kız öğrencinin avukatı, sosyal medya platformu X'te açıklama yaptı ve Lyon'daki bir lisedeki genç kızdan kimonusunu üzerinden çıkarmasının istendiğini belirtmişti. Kimonosunu çıkarmak istemeyen öğrencinin sınıftan çıkarıldığını ve okul müdürünün yanına götürüldüğünü söyleyen Avukat Nabil Boudi, kız öğrencinin derslere girmesine müsaade edilmediğini ifade etmişti.
"DİNİ AİDİYETE DAYALI AYRIMCILIK"
Avukat Nabil Boudi, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın talimatlarının tehlikeli bir yöne doğru gittiğine dikkat çekti ve kimononun dini bir kıyafet olmadığını vurgulanmıştı.
Açıklamasında "Memurların ayrımcı eylemleri ceza kanununa göre cezalandırılır." ifadesine yer veren Boudi, "dini aidiyete dayalı ayrımcılık" gerekçesi ile şikâyette bulunacaklarını duyurdu.
OKULUN İLK GÜNÜNDE ABAYA KONTROLÜ
Fransa'da yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildi ve abayasını çıkarmak istemeyen 67 öğrenci okula alınmayıp eve gönderilmişti.
ABAYA YASAĞINI EĞİTİM BAKANI DUYURMUŞTU
Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attel, 27 Ağustos'ta "Bir sınıfa adım attığınızda bir bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu anlayamamalısınız." demiş ve 4 Eylül'den itibaren okullarda abaya gibi, uzun kıyafetlerin yasaklanacağını duyurmuştu.
Fransa Hükûmet Sözcüsü Olivier Veran ise 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada abaya ve benzeri uzun elbiselerin "politik bir saldırı aracı" olduğunu söylemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da abaya yasağında taviz vermeyeceklerini duyurmuştu.
TİKTOK KULLANICILARINDAN KİMONOLU PROTESTO
Fransa'nın skandal kararının ardından TikTok kullanıcıları ise yasağın saçma olduğunu ve Müslüman öğrencilerin açıkça hedef alındığını söylemişti. Abaya yasağını protesto etmenin yollarını arayan TikTok kullanıcıları, "kimono giyeceğiz" diye açıklama yapmıştı.
Fransa'daki karar siyasi partileri de karıştırmış, özellikle de sol görüşlü Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği (NUPES) ile Sosyalist Parti içindeki bölünmeler artmıştı.
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