Sömürgeci Fransa kara lekeye doymadı! Kıyafeti yüzünden okula alınmayan Müslüman öğrenciden BM’ye şikayet

ABAYA YASAĞINI EĞİTİM BAKANI DUYURMUŞTU

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attel, 27 Ağustos'ta "Bir sınıfa adım attığınızda bir bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu anlayamamalısınız." demiş ve 4 Eylül'den itibaren okullarda abaya gibi, uzun kıyafetlerin yasaklanacağını duyurmuştu.

Fransa Hükûmet Sözcüsü Olivier Veran ise 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada abaya ve benzeri uzun elbiselerin "politik bir saldırı aracı" olduğunu söylemişti.