20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı

SON DAKİKA | Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
ABONE OL
SON DAKİKA | Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı Karabağ’da Rus barış gücüne saldırı yapıldığını açıkladı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada Karabağ'da bulunan Rus barış gücüne ateş açıldığı bildirildi.

Son dakika gelişmesine dair detayları A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu Bakü'den bildirdi.

Ve bu gözetim yapan askerin arasında da ölenler olduğu ifade edildi.

Ateşkesin üzerinden daha 6-7 saat geçmişken bir kez daha bölgede tansiyon yükseldi.

Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı RUS BARIŞ GÜCÜNE KARABAĞ’DA SALDIRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA