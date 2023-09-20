Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı ve Gardaş'a desteğini bir kez daha bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Görüşmede Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.
İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
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