20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan’a gerekli cevap verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan’a gerekli cevap verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan’a gerekli cevap verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’da başlatılan Ermeni unsurlarına karşı başlatılan anti terör operasyonuna dair yaptığı yeni açıklamada, “Operasyonda Ermenistan’a gerekli cevap verildi.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da başlatılan Ermeni unsurlarına karşı başlatılan anti terör operasyonuna dair yaptığı yeni açıklamada, "Operasyonda Ermenistan'a gerekli cevap verildi. Askerlerimiz büyük kahramanlık gösterdi." dedi.

Aliyev, şunları kaydetti:

Azerbaycan derhal gerekli adımları attı ve düşmanı gerektiği gibi cezalandırdı. Verilen tüm görevler sadece 1 gün içinde tamamlandı. Teröristler cezalandırıldı. Her türlü provokasyona gereken yanıt verilecektir. Terörle mücadele önlemleri sonucunda Azerbaycan egemenliğini yeniden tesis etmiştir. Askerlerimiz zor arazide ve tahkimatların varlığında bir kez daha kahramanlık ve profesyonellik gösterdiler. Tüm yönlerde önemli askeri başarılar elde ettiler

Bana terörle mücadele önlemlerini durdurmak için ne gerektiği soruldu. 'Yasadışı ordu oluşumlarının silahlarını bırakmaları, silahsızlanmaları ve topraklarımızdan tamamen çıkarılmaları gerektiğini söyledim. Aynı zamanda tüm silah ve teçhizatlarını da teslim etmeliler' dedim.Ancak bu durumda Azerbaycan önlemleri durdurabilir. Aksi takdirde, biz sonuna kadar gidecektik.

Ermenistan’da bir grup hükümet binasını bastı! ERMENİSTAN'DA BİR GRUP HÜKÜMET BİNASINI BASTI!
Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı RUS BARIŞ GÜCÜNE KARABAĞ'DA SALDIRI
A Haber Azerbaycan’da! Hedefler tek tek vuruluyor A HABER AZERBAYCAN'DA! HEDEFLER TEK TEK VURULUYOR
Azerbaycan’ın operasyonu ABD’yi de tutuşturdu AZERBAYCAN'IN OPERASYONU ABD'Yİ DE TUTUŞTURDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA